Permanece internada: actualizan estado de salud de Miss Jamaica tras grave caída del escenario

La representante de Jamaica en Miss Universo 2025, Gabrielle Henry, continúa internada en un hospital de Tailandia luego de la grave caída que sufrió durante la competencia del certamen.

La joven de 28 años —oftalmóloga y fundadora de la See Me Foundation— cayó del escenario durante la ronda de traje de gala y terminó en la unidad de cuidados intensivos, lo que generó preocupación mundial.

Este lunes, la Organización Miss Universo entregó una actualización oficial sobre su estado a través de un comunicado publicado en Instagram, firmado por el presidente del certamen, Raúl Rocha.

En primer lugar, explicó que estuvo presente desde el primer minuto del accidente, ocurrido en Bangkok durante la presentación preliminar:

“Ingresé personalmente al escenario para asistirla, coordiné la atención médica de urgencia y supervisé su traslado inmediato al hospital”.

En esa línea, agregó los último días han sido complejos para la joven. “En los últimos cuatro días ha habido momentos difíciles y preocupaciones, pero gracias a la excelente atención médica, cada situación fue resuelta con éxito”.

“Hoy nos complace informar que el último reporte médico confirma que la Dra. Gabrielle Henry se encuentra en buen estado de salud y cercana al alta”, finalizó Rocha.

Accidente de Miss Jamaica

El accidente ocurrió cuando Henry cayó de frente hacia el público tras un aparente error de cálculo en la pasarela.

Videos del momento muestran a asistentes corriendo a ayudarla y, posteriormente, a personal médico retirándola en camilla.