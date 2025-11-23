Inna Moll respalda a Fátima Bosch en medio de polémica por Miss Universo 2025

Santiago

En medio de la controversia que rodea a Miss Universo 2025, la chilena Inna Moll publicó un mensaje de apoyo a la ganadora del certamen, Fátima Bosch, representante de México. Las especulaciones surgieron luego de que un exjurado asegurara que habría recibido presiones para favorecer a Bosch, lo que reactivó el debate sobre la transparencia del concurso.

A través de sus redes sociales, Moll defendió el carácter y la valentía de su compañera, recordando que semanas antes de la final Bosch enfrentó un conflicto público con el director tailandés del certamen. “Fátima, tú sabes lo que pienso y siento por ti. Una mujer valiente y dedicada que, a pesar del miedo de no poder representar a tu país por una posible descalificación, alzaste la voz con fuerza y claridad”, escribió la chilena.

En su mensaje, destacó además el impacto que tuvo la postura de Miss México dentro de la competencia. “Inspiraste a todas, dejando en claro que a una mujer jamás se le trata de esa manera. Por la justicia y dignidad de todas las representantes que estábamos ahí ese día, te lo agradezco”.

Moll cerró con un llamado a que Bosch se mantenga firme frente a las críticas y rumores que han circulado tras la coronación: “Disfruta esa corona, sé tú y demuestra la calidad de mujer que eres al mundo”.