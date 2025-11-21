;

VIDEO. Miss Universo 2025: Emilia Dides acusó fea injusticia con Inna Moll tras quedar fuera del Top 5

La cantante lanzó un mensaje de aquellos tras conocer el lugar en el que quedó la representante nacional.

Soledad Reyes

Miss Universo 2025: Emilia Dides acusó fea injusticia con Inna Moll tras quedar fuera del Top 5

Inna Moll avanzó hasta el Top 12 del Miss Universo 2025. Y no logró pasar al esperado Top 5, pese a tener un desempeño de lo más aplaudido en el concurso.

Lo mismo que le pasó el 2024 a Emilia Dides, quien tampoco logró avanzar más allá en el certamen, y que ahora se desempeñó como comentarista en Canal 13 para esta ocasión.

Por eso, la cantante alzó la voz apenas Inna quedó en el camino. Y lanzó un mensaje a las cámaras tras conocer la decisión del jurado.

“Injusticia”, dijo sin tapujos, molesta por la determinación de dejar fuera de las cinco a la chilena.

