Sigue polémica en Miss Universo: jueza del certamen lanza duras críticas por la falta de transparencia / LILLIAN SUWANRUMPHA

Horas después de que la mexicana Fátima Bosch se alzara con el título de Miss Universo 2025 en Tailandia, la controversia se intensificó con las críticas de una de las propias jueces del certamen. Natalie Glebova (Miss Universo 2005) manifestó públicamente su inconformidad con la falta de transparencia del proceso de selección de la ganadora.

La gala final se celebró la mañana del 21 de noviembre (hora de Bangkok). Bosch había sido una de las candidatas más mediáticas tras denunciar días antes que el directivo tailandés Nawat Itsaragrisil la había llamado “tonta” durante una reunión transmitida en vivo.

La crítica de Natalie Glebova

Tras la coronación de Bosch, Glebova utilizó su cuenta de Instagram para comentar su experiencia como jurado y felicitar a Praveenar Singh de Tailandia, su candidata favorita.

Aunque la exreina aclaró que solo podía hablar por su propio voto y que “ninguna sola persona puede influir en el resultado”, manifestó su descontento por los cambios en el proceso:

“Debo precisar que, cuando yo competí en 2005 y en años anteriores, siempre había un auditor que subía al escenario con los resultados sellados de una firma contable. Me gustaría que regrese eso por favor”.

Glebova concluyó su mensaje con una firme advertencia: “Hasta ese entonces, no creo que vuelva a participar como jurado”.

Controversias Previas y Sospechas de Conflicto de Interés

La incorporación de Glebova como jueza fue de último minuto, tras la renuncia de otros miembros del panel, como el músico Omar Harfouch y el exfutbolista Claude Makélélé.

Sin embargo, su participación generó sospechas de conflicto de interés, ya que PEOPLE notó que Glebova había entrenado en el pasado a la candidata de Canadá, Jaime VandenBerg. Además, no pasó desapercibida su cercanía con Nawat y la organización de Miss Universo Tailandia, donde fue invitada para entregar la corona en agosto.

Antes de la gala, Harfouch había denunciado que el MUO había conformado un “jurado improvisado” que seleccionó en secreto a las 30 semifinalistas antes de la ronda preliminar. Aseguró que personas en ese panel tendrían “relaciones personales” con concursantes e incluso involucró a quien “contabiliza los votos”.

Tras la victoria de Miss México, Harfouch reaccionó llamándola “falsa ganadora” y afirmando que la candidata habría tenido ventaja por “negocios del dueño de Miss Universo, Raúl Rocha, con el padre de Fátima Bosch”. La MUO negó rotundamente todas estas acusaciones.

Por su parte, la flamante reina universal agradeció el apoyo de su comunidad y sus seguidores, haciendo referencia en una conferencia de prensa al empoderamiento femenino y la importancia de alzar la voz. El Top 5 del certamen fue completado por Praveenar Singh (Tailandia), Stephany Abasali (Venezuela), Ahtisa Manalo (Filipinas) y Olivia Yacé (Costa de Marfil).