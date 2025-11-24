;

Nueva polémica sacude el Miss Universo 2025: participante asegura que “ya habían elegido el Top 10 días antes de la final”

Leonora Lysglimt-Rødland confesó que cuando se enteraron, “todos nos sentimos muy decepcionados”.

José Campillay

El Miss Universo 2025, que tuvo como ganadora a la mexicana Fátima Bosch, sigue dando mucho de qué hablar, aunque con muchas polémicas y temas controversiales.

Durante las últimas horas, la representante de Noruega, Leonora Lysglimt-Rødland, sorprendió al denunciar que el Top 10 del certamen fue ya había sido definido semanas antes de la gala final.

En un reciente live de Instagram, la joven de 19 años reveló que aproximadamente 15 días previo al evento se había elaborado una lista previa con las candidatas que avanzarían, siendo un duro golpe para el resto de aspirantes.

Ya habían elegido el Top 10 antes de la final, como 15 días antes. Así que todos nos sentimos muy decepcionados cuando nos enteramos”, comentó con frustración.

La joven cuestionó abiertamente la legitimidad del concurso: “¿Qué sentido tiene competir si la organización de Miss Universo ya ha tomado una decisión?”﻿.

Esta acusación no fue una revelación a modo de información exclusiva, ya que mencionó que varias concursantes tuvieron conocimiento de este listado previo, entre ellas la ganadora de este año.​

La polémica se suma a otras denuncias que han marcado esta edición, incluyendo renuncias y cuestionamientos de jueces, que han puesto en entredicho la transparencia de este certamen.

Respecto al grupo reducido de las que lograron avanzar, hay que recordar que el Top 12 incluyó a las candidatas:

  • Vanessa Pulgarín (Colombia)
  • Lina Luaces (Cuba)
  • Ophély Mézino (Guadalupe)
  • Zashely Alicea (Puerto Rico)
  • Stephany Abasali (Venezuela)
  • Zhao Na (China)
  • Athisa Manal (Filipinas)
  • Praveenar Singh (Tailandia)
  • Julia Ann Cluett (Malta)
  • Olivia Yacé (Costa de MArfil)
  • Fátima Bosch (México)
  • Inna Moll (Chile).

