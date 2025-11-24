;

Benjamín Vicuña sorprende con exclusiva propiedad en Chile: animales, helipuerto y contacto con la naturaleza

El actor mostró la vivienda con sus comodidades y lujos disfrutando junto a su familia en redes sociales.

ADN Radio

Benjamín Vicuña sorprende con exclusiva propiedad en Chile: animales, helipuerto y contacto con la naturaleza

Benjamín Vicuña está dando mucho de qué hablar en Argentina, aunque esta vez no por un papel en alguna serie o película, sino que por sus adquisiciones en Chile.

El actor ha llamado la atención en redes sociales y diversos medios por su exclusiva residencia en Pirque, con grandes comodidades, lujos y contacto directo con la naturaleza.

El actor sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en sus redes sociales de un fin de semana de descanso junto a su pareja Anita Espadansín y sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Según Vicuña, este viaje representó un retorno a sus orígenes, expresando que se trataba de “volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví﻿”.​

Revisa también:

ADN

Entre las particularidades que han llamado la atención se encuentra un helipuerto privado desde el cual la familia aterrizó, situación que evidencia la privacidad y exclusividad del inmueble.

Además, la vivienda está rodeada de un entorno natural en el que conviven diversos animales, destacándose un pavo real y gallinas en el jardín, así como la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas junto a sus hijos.

La propiedad posee un mini estanque con un puente de madera por donde los niños jugaron y caminaron, reforzando el ambiente familiar y campestre.​

Este refugio en Pirque parece ser un espacio de desconexión para Benjamín, especialmente luego de semanas intensas en el ámbito público y mediático.

Esta vivienda no solo es un símbolo de su éxito profesional y estilo de vida sino también un espacio para fortalecer sus raíces familiares.

La combinación de lujo, privacidad y naturaleza ha generado un considerable impacto y curiosidad en Argentina y Chile, donde medios económicos y de espectáculos han destacado la exclusividad del lugar y las actividades que posibilita para la familia de Vicuña.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad