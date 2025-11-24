Benjamín Vicuña sorprende con exclusiva propiedad en Chile: animales, helipuerto y contacto con la naturaleza

Benjamín Vicuña está dando mucho de qué hablar en Argentina, aunque esta vez no por un papel en alguna serie o película, sino que por sus adquisiciones en Chile.

El actor ha llamado la atención en redes sociales y diversos medios por su exclusiva residencia en Pirque, con grandes comodidades, lujos y contacto directo con la naturaleza.

El actor sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en sus redes sociales de un fin de semana de descanso junto a su pareja Anita Espadansín y sus hijos menores, Magnolia y Amancio.

Según Vicuña, este viaje representó un retorno a sus orígenes, expresando que se trataba de “volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví﻿”.​

Entre las particularidades que han llamado la atención se encuentra un helipuerto privado desde el cual la familia aterrizó, situación que evidencia la privacidad y exclusividad del inmueble.

Además, la vivienda está rodeada de un entorno natural en el que conviven diversos animales, destacándose un pavo real y gallinas en el jardín, así como la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas junto a sus hijos.

La propiedad posee un mini estanque con un puente de madera por donde los niños jugaron y caminaron, reforzando el ambiente familiar y campestre.​

Este refugio en Pirque parece ser un espacio de desconexión para Benjamín, especialmente luego de semanas intensas en el ámbito público y mediático.

Esta vivienda no solo es un símbolo de su éxito profesional y estilo de vida sino también un espacio para fortalecer sus raíces familiares.

La combinación de lujo, privacidad y naturaleza ha generado un considerable impacto y curiosidad en Argentina y Chile, donde medios económicos y de espectáculos han destacado la exclusividad del lugar y las actividades que posibilita para la familia de Vicuña.