Benjamín Vicuña sorprende con exclusiva propiedad en Chile: animales, helipuerto y contacto con la naturaleza
El actor mostró la vivienda con sus comodidades y lujos disfrutando junto a su familia en redes sociales.
Benjamín Vicuña está dando mucho de qué hablar en Argentina, aunque esta vez no por un papel en alguna serie o película, sino que por sus adquisiciones en Chile.
El actor ha llamado la atención en redes sociales y diversos medios por su exclusiva residencia en Pirque, con grandes comodidades, lujos y contacto directo con la naturaleza.
El actor sorprendió a sus seguidores al compartir imágenes en sus redes sociales de un fin de semana de descanso junto a su pareja Anita Espadansín y sus hijos menores, Magnolia y Amancio.
Según Vicuña, este viaje representó un retorno a sus orígenes, expresando que se trataba de “volver a mis raíces, volver a hacer hogar desde mi rol de hijo, y enseñarles a los míos el amor por ese lugar que marcó mi infancia. Encontrar en sus ojos la misma felicidad que viví”.
Revisa también:
Entre las particularidades que han llamado la atención se encuentra un helipuerto privado desde el cual la familia aterrizó, situación que evidencia la privacidad y exclusividad del inmueble.
Además, la vivienda está rodeada de un entorno natural en el que conviven diversos animales, destacándose un pavo real y gallinas en el jardín, así como la posibilidad de disfrutar de actividades al aire libre como cabalgatas junto a sus hijos.
La propiedad posee un mini estanque con un puente de madera por donde los niños jugaron y caminaron, reforzando el ambiente familiar y campestre.
Este refugio en Pirque parece ser un espacio de desconexión para Benjamín, especialmente luego de semanas intensas en el ámbito público y mediático.
Esta vivienda no solo es un símbolo de su éxito profesional y estilo de vida sino también un espacio para fortalecer sus raíces familiares.
La combinación de lujo, privacidad y naturaleza ha generado un considerable impacto y curiosidad en Argentina y Chile, donde medios económicos y de espectáculos han destacado la exclusividad del lugar y las actividades que posibilita para la familia de Vicuña.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.