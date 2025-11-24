“Tengo mucha fe”: la buena noticia para Mane Swett respecto al juicio por la custodia de su hijo

El proceso legal que atraviesa Mane Swett enfrentada a John Bowe por la custodia de su hijo de 13 años podría tener un nuevo rumbo esperanzador para la actriz luego de un fallo desfavorable.

Esto, debido a que un error en la notificación del proceso legal podría anular la decisión que parecía definitiva y abrir una nueva oportunidad para que Swett vuelva a la lucha.

Un aspecto crucial en esta controversia es que la intérprete no fue debidamente notificada del proceso ni las decisiones, ni en persona ni vía correo electrónico.

Según el abogado especialista en derecho de familia Roger Asmar, para que un proceso en cortes estadounidenses sea válido, se debe asegurar que la persona involucrada reciba una notificación personal sobre el caso para que pueda asistir y defender sus derechos.

En caso de no ser posible la entrega directa, la ley estipula que se debe informar a la corte para autorizar una notificación alternativa. En este caso, nunca se comprobó el intento formal de entregar la notificación, lo que implica, desde el punto de vista legal, que “nunca fue notificada”.

Este error en los procedimientos ha sido destacado como un posible motivo para que la corte desestime el caso o revise la decisión original que dejaba en jaque a Mane.

A raíz de esto, la actriz expresó que “después de esta audiencia tengo mucha fe de que se va a hacer justicia”, aunque evita entregar más detalles y se apega al silencio como una forma de “proteger a mi hijo”.

Un escenario complejo pero con opciones

La audiencia más reciente se llevó a cabo el 5 de noviembre en la Corte Suprema de Nueva York, donde ambas partes expusieron sus argumentos. Se estima que la resolución final del caso se conocerá en las próximas cuatro a seis semanas.

Según trasciende, conforme a las leyes de Chile y Estados Unidos, el menor estaría siendo retenido de manera ilegal, lo que añade otro elemento de complejidad a esta disputa. De todas formas, esto deberá ser determinado por el juez del caso.