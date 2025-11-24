;

VIDEO. “No hay ninguno que...”: la tajante respuesta de Arturo Vidal por su suplencia en Colo Colo

El volante defendió su rango dentro del equipo tras quedar fuera del once titular ante Unión La Calera.

Daniel Ramírez

Agencia Uno

Agencia Uno

Arturo Vidal tomó la palabra tras la goleada 4-1 de Colo Colo sobre Unión La Calera en el Estadio Monumental. En zona mixta, el volante albo se mostró feliz por la actuación de su equipo y apuntó al objetivo final: clasificar a la Copa Sudamericana.

“El camarín está contento porque se está mostrando en cancha lo que entrenamos, logrando resultados bastante buenos. Ya nos metimos en la pelea, quedan dos partidos y ojalá asegurar la clasificación”, comentó el “King” luego del partido.

“Ha sido un año bastante difícil, pero siempre supimos que teníamos un gran equipo y que en algún momento íbamos a empezar a jugar bien”, señaló sobre el repunte del “Cacique” en las últimas fechas del torneo.

Revisa también:

ADN

Vidal aborda su suplencia en Colo Colo

Arturo Vidal no fue parte de los titulares en este partido contra Unión La Calera. El volante entró a la cancha al minuto 65, cuando los albos ganaban 3-1.

Al ser consultado por su suplencia, el mediocampista respondió de manera tajante: “Vengo de una lesión, no es que fui suplente porque haya alguien mejor que yo”.

“Físicamente sí hay compañeros mejores que yo, porque hace cuatro semanas que no juego, solo he entrenado, entonces es difícil meterse ya faltando tan poco para que termine el campeonato, pero lo tomo con tranquilidad”, añadió.

Por último, el bicampeón de América remarcó: “Yo estoy preparado para lo que venga, si tengo que ayudar al equipo desde afuera, lo voy a hacer. Pero siempre me he tenido mucha confianza, y si estoy bien físicamente, no hay ninguno que se pueda igualar a mí”.

