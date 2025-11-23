;

Lucas Cepeda celebra el repunte de Colo Colo tras goleada ante La Calera y lanza una autocrítica: “Despertamos tarde”

El delantero llamó a sostener el impulso en la recta final del torneo para conseguir ese cupo a Copa Sudamericana. “Nunca es tarde para conseguir los objetivos”, dijo el extremo.

Martín Neut

Colo Colo vs Unión La Calera

Colo Colo vs Unión La Calera / Sebastian Beltran Gaete

Colo Colo cerró la jornada dominical con una contundente victoria 4-1 sobre Unión La Calera, resultado que lo instaló momentáneamente en puestos de Copa Sudamericana 2026.

La figura del partido fue Lucas Cepeda, autor de un golazo desde fuera del área, quien valoró el repunte del equipo en este tramo final del torneo.

Revisa también:

ADN

Tras el partido, Cepeda enfatizó la importancia del triunfo luego del receso de diez días y su paso por la selección. “Era necesario ganar (…) sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puestos de copa”, afirmó a TNT Sports.

Sobre el repunte tardío del conjunto albo, el extremo señaló: “Despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos”.

Consultado por el rendimiento bajo la era anterior, el delantero defendió al exentrenador. “El entrenador no juega. A mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge Almirón”, dijo..

De cara a lo que viene, Cepeda apuntó al próximo duelo como clave en la lucha internacional. “Ahora tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos (…) ya mañana a pensar en Cobresal”, comentó. Sobre su rol en la cancha, agregó: “Derecha o izquierda, me siento cómodo; con tal de aportar al equipo, yo feliz”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad