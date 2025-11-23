Lucas Cepeda celebra el repunte de Colo Colo tras goleada ante La Calera y lanza una autocrítica: “Despertamos tarde”

Colo Colo cerró la jornada dominical con una contundente victoria 4-1 sobre Unión La Calera, resultado que lo instaló momentáneamente en puestos de Copa Sudamericana 2026.

La figura del partido fue Lucas Cepeda, autor de un golazo desde fuera del área, quien valoró el repunte del equipo en este tramo final del torneo.

Tras el partido, Cepeda enfatizó la importancia del triunfo luego del receso de diez días y su paso por la selección. “Era necesario ganar (…) sabíamos que teníamos que ganar para meternos en puestos de copa”, afirmó a TNT Sports.

Sobre el repunte tardío del conjunto albo, el extremo señaló: “Despertamos tarde, pero nunca es tarde para conseguir los objetivos”.

Consultado por el rendimiento bajo la era anterior, el delantero defendió al exentrenador. “El entrenador no juega. A mí me encantaba la forma de trabajar del profe Jorge Almirón”, dijo..

De cara a lo que viene, Cepeda apuntó al próximo duelo como clave en la lucha internacional. “Ahora tenemos que ir a El Salvador a buscar esos tres puntos (…) ya mañana a pensar en Cobresal”, comentó. Sobre su rol en la cancha, agregó: “Derecha o izquierda, me siento cómodo; con tal de aportar al equipo, yo feliz”.