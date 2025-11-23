Un recado a Pavez, mensajes contra Kast y el desahogo de Salomón Rodríguez: el “lado B” del triunfo de Colo Colo ante Unión La Calera / Sebastian Beltran Gaete

Colo Colo vivió un plácido domingo al imponerse 4-1 a Unión La Calera por la antepenúltima fecha del Campeonato Nacional 2025.

ADN.cl estuvo presente en el Monumental y acá te contamos lo que no se vio por TV.

El recado de la hinchada de Colo Colo a Esteban Pavez

Un enorme y llamativo lienzo exhibió la barra de los albos en la salida de los equipos a la cancha.

La tela desplegada en el sector norte del Monumental contenía la imagen de Darth Vader con la camiseta del club y la Copa Libertadores, acompañada de la frase “El padre del fútbol chileno”.

El mensaje fue interpretado por muchos como una respuesta directa a las declaraciones de Esteban Pavez, quien hace algunas semanas aseguró que Universidad Católica era “la institución más grande de Chile”.

Mensajes contra Kast

El candidato presidencial, Jose Antonio Kast, también fue objeto de los lienzos de la hinchada de Colo Colo. “Kast es Pinochet”, rezó una de las banderas ubicadas en el sector norte del recinto de Macul.

Luego, se alzaron otros paños con los mensajes “No a Kast” y “Fuck Nazis”, en relación directa al sector político del candidato del Partido Republicano.

Incidentes en Macul

Durante el partido, un grupo de hinchas albos saltó las rejas que separan los sectores Cordillera y Lautaro para cruzar hacia la galería Arica, donde ubica la “Garra Blanca”.

Pese al peligro que significó la acción, la seguridad privada del estadio no intervino en ningún momento para frenar la maniobra de los fanáticos.

La situación escaló con el transcurso del partido: desde el sector norte se encendieron bengalas, fuegos de artificio y otros elementos pirotécnicos. De hecho, el partido fue detenido por varios segundos durante la segunda parte por hinchas que treparon a los techos del Monumental.

La mesura de Fernando Ortiz

Ni los golazos ni la fiesta en las tribunas alteraron el temple de Fernando Ortiz. El técnico de Colo Colo mantuvo su compostura durante los tantos de Lucas Cepeda, Javier Correa y Víctor Felipe Méndez. Solo se limitó a aplaudir a sus futbolistas durante los festejos.

El noble gesto de Arturo Vidal

Al término del primer tiempo, el volante de 38 años salió desde el banco y caminó hasta la mitad de la cancha para felicitar a cada uno de sus compañeros, en una gran muestra de compañerismo pese a su condición de suplente.

Finalmente, el “King” hizo su ingreso a la cancha a los 65 minutos del segundo tiempo, recibiendo los aplausos de los hinchas apostados en el sector Océano.

El desahogo de Salomón Rodríguez

Pese a su discreto rendimiento en la temporada y a las constantes críticas, el delantero uruguayo recibió aplausos de los fanáticos albos cuando ingresó al campo por Javier Correa a los 83’.

Solo dos minutos después, Rodríguez se encargó de convertir el 4-1 definitivo. Un grito de desahogo que celebró con fuerza junto a sus compañeros. En medio de la celebración, el propio Correa volvió a la cancha para felicitar personalmente al atacante charrúa.