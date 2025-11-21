Con el Kidd Voodoo y Rosalía en el Top: estos son los vinilos más vendidos de 2025 en Chile

Kidd Voodoo, Taylor Swift y Rosalía encabezan el Top de vinilos más vendidos en Chile según el último ranking de Mercado Libre, marcando un auge notable del vinilo en el país entre coleccionistas y fanáticos.

El artista chileno lidera la lista con su álbum en vinilo Satirología Vol. 3, un lanzamiento en edición limitada que combina su estilo urbano y conecta con una generación que prefiere el formato análogo para disfrutar la música.

En segundo y tercer lugar se encuentran ediciones especiales de artistas internacionales de gran impacto: The Life of a Showgirl de Taylor Swift, cuyo vinilo Naranja Glitter se ha convertido en una pieza de colección, y Lux de Rosalía, disponible en un vinilo transparente doble (Crystal Clear Vinyl).

Un punto a destacar es que Swift ha mantenido un firme vínculo con sus fans a través de estas ediciones físicas que combinan diseño, narrativa visual y alta calidad sonora.

Rosalía, por su parte, ha destacado globalmente con doce canciones de Lux, su más reciente trabajo de estudio, en el Top 50 de Spotify durante su primera semana, reafirmando su influencia actual.

El listado también incluye a artistas como Teddy Swims, Soda Stereo y Sabrina Carpenter, esta última con su disco Short & Sweet, uno de los vinilos más buscados en Mercado Libre tras anunciar su participación en Lollapalooza Chile 2026.

“El ranking demuestra que el vinilo no es solo un formato de nostalgia, sino un espacio de descubrimiento y conexión”, reafirmó Camila Cembrano, directora comercial de Mercado Libre Chile.

“Lo que vemos es una mezcla entre grandes íconos internacionales, artistas emergentes y músicos chilenos que logran posicionarse al mismo nivel en las preferencias del público”, agregó.

Además, desde la empresa destacan que su catálogo ofrece acceso a títulos difíciles de encontrar en tiendas físicas, incluyendo versiones importadas, ediciones limitadas y reediciones especiales, atrayendo tanto a coleccionistas como a nuevos compradores.