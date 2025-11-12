Quién era Rafael Alcaíno, el famoso cantante chileno que murió de un fallo cardiorrespiratorio

La música ranchera sufrió uno de sus golpes más duros del último tiempo, luego de que esta semana se confirmara a través de redes sociales la muerte de Rafael Alcaíno, conocido popularmente en los escenarios como “Rafaelito”.

El artista, nacido el 10 de agosto de 1950, era una de las voces más queridas del género y por décadas fue parte del conjunto Los Luceros del Valle. Era un maestro del acordeón y su voz protagonizó varios hits.

Según Diario El Centro, que consultó a fuentes cercanas, la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

Junto a “Los Luceros” estuvo hasta su renuncia en 2024 y en la actualidad, “Rafaelito” era parte de Rafaelito y Sus Luceros, un proyecto que lo mantenía activo en distintos eventos del campo chileno.

“Desde lo más profundo de mi corazón les deseo siempre lo mejor y que el éxito siempre los acompañe en este camino musical”, le decía a su otrora conjunto al explicar la salida a su seguidores. Ahí mencionó que tenían “diferencias de carácter”.

“La música no tiene barreras. La música no tiene límites para mí. Yo me siento feliz por lo que he entregado y contento por hacer feliz a mucha gente”, explicaba en julio del año pasado.

Alcaíno nació ciego en Molina, pero aquello nunca fue impedimento para desarrollar su extensa carrera y ganar la admiración de un buen número de personas.

“Su voz y su talento marcaron una generación y dejaron una huella imborrable en las raíces de nuestra música popular”, expresaron desde Zúmbale Primo.

“Gracias por todo lo que nos entregaste, por inspirar a tantos artistas y por mantener viva la esencia de la cumbia ranchera en Chile”, despidió la popular banda.