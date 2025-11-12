;

Quién era Rafael Alcaíno, el famoso cantante chileno que murió de un fallo cardiorrespiratorio

El artista, conocido popularmente como “Rafaelito”, había cumplido 75 años en agosto.

Javier Méndez

Quién era Rafael Alcaíno, el famoso cantante chileno que murió de un fallo cardiorrespiratorio

La música ranchera sufrió uno de sus golpes más duros del último tiempo, luego de que esta semana se confirmara a través de redes sociales la muerte de Rafael Alcaíno, conocido popularmente en los escenarios como “Rafaelito”.

El artista, nacido el 10 de agosto de 1950, era una de las voces más queridas del género y por décadas fue parte del conjunto Los Luceros del Valle. Era un maestro del acordeón y su voz protagonizó varios hits.

Según Diario El Centro, que consultó a fuentes cercanas, la causa del fallecimiento fue un paro cardiorrespiratorio.

Revisa también:

ADN

Junto a “Los Luceros” estuvo hasta su renuncia en 2024 y en la actualidad, “Rafaelito” era parte de Rafaelito y Sus Luceros, un proyecto que lo mantenía activo en distintos eventos del campo chileno.

“Desde lo más profundo de mi corazón les deseo siempre lo mejor y que el éxito siempre los acompañe en este camino musical”, le decía a su otrora conjunto al explicar la salida a su seguidores. Ahí mencionó que tenían “diferencias de carácter”.

La música no tiene barreras. La música no tiene límites para mí. Yo me siento feliz por lo que he entregado y contento por hacer feliz a mucha gente”, explicaba en julio del año pasado.

Alcaíno nació ciego en Molina, pero aquello nunca fue impedimento para desarrollar su extensa carrera y ganar la admiración de un buen número de personas.

“Su voz y su talento marcaron una generación y dejaron una huella imborrable en las raíces de nuestra música popular”, expresaron desde Zúmbale Primo.

“Gracias por todo lo que nos entregaste, por inspirar a tantos artistas y por mantener viva la esencia de la cumbia ranchera en Chile”, despidió la popular banda.

Contenido patrocinado

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

Aguinaldo de Navidad, PGU y más: TODOS los bonos que se pagan antes de las fiestas de fin de año

&#039;Qué ordinariez más grande&#039;: Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

'Qué ordinariez más grande': Raquel Argandoña destroza las decoraciones navideñas

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Guía de estilo: cómo elegir el vestido de fiesta que potencie tu belleza natural

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Las 5 mejores películas de Anne Hathaway para celebrar su cumpleaños 43

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Sabrina Carpenter podría ser la nueva “Alicia” en una versión moderna del clásico de Lewis Carroll

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de &#039;Hay que decirlo&#039; tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: &#039;No hablen de mí&#039;

Paulina Nin reacciona y abandona estudio de 'Hay que decirlo' tras incómoda pregunta de Pamela Díaz: 'No hablen de mí'

Un momento político y experimental: a 23 años de &#039;Riot Act&#039; de Pearl Jam

Un momento político y experimental: a 23 años de 'Riot Act' de Pearl Jam

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

¿The Killers en Chile?: La banda confirma regreso a Sudamérica para 2026

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Todas las integrantes de NewJeans regresan a ADOR

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

Popular futbolista es descubierto por su pareja teniendo relaciones con otra mujer: Lo grabó, lo subió a redes y esta fue su reacción

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad