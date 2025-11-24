Sevilla, con Gabriel Suazo como titular y Alexis Sánchez en el banco de suplentes, enfrenta este lunes a Espanyol como visitante por la fecha 13 de La Liga de España.

Durante el primer tiempo, el lateral chileno se convirtió en uno de los protagonistas del equipo andaluz y tuvo una inmejorable opción para abrir el marcador en el RCDE Stadium.

Al minuto 35, el formado en Colo Colo recibió el balón dentro del área tras una asistencia de Chidera Ejuke y definió sin marca con un potente zurdazo.

Sin embargo, el arquero de Espanyol, Marko Dmitrović, respondió con una notable atajada y desvió la pelota con su pierna izquierda para ahogar el grito de gol de Suazo. Por ahora, todo sigue 0-0.