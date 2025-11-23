Paulo Diaz “cortado” por Marcelo Gallardo en River Plate: no fue citado por segundo partido consecutivo

Marcelo Gallardo volvió a dejar fuera de la convocatoria a Paulo Díaz para el duelo de este lunes entre River y Racing por los octavos de final del Torneo Clausura 2025, una decisión que confirma el distanciamiento entre el defensor chileno y el cuerpo técnico.

El encuentro se disputará este lunes a las 19:15 en el Cilindro de Avellaneda y definirá al clasificado que enfrentará al ganador de la llave entre Lanús y Tigre.

La ausencia de Díaz no responde a motivos físicos. El zaguero fue marginado por segunda vez consecutiva, al igual que el delantero Miguel Borja, en medio de lo que Gallardo definió públicamente como “decisiones técnicas” tras el empate ante Vélez.

Sin embargo, la reiteración de la medida profundiza la señal del entrenador, que ya estaría proyectando el cierre del año sin ambos futbolistas.

De acuerdo con reportes de prensa argentina, River no contemplaría volver a citar a Díaz en lo que resta de la temporada, considerando que su salida aparece bien encaminada para el próximo mercado de pases.