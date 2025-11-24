Futbolómetro de ADN: Álvaro Ramos es elegido la figura de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025
Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.
Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.
El desglose del Futbolómetro de ADN
La revelación
En la elección de nuestros panelistas, las preferencias fueron unánimes para Facundo Pons, delantero de Deportes Limache, autor del único gol para la victoria sobre Unión Española.
El mejor gol se produjo el Monumental
Pese a que se candidateó el tanto de Esteban Matus en la victoria de Audax Italiano sobre Everton, la mayoría escogió el bombazo de Lucas Cepeda durante la goleada de Colo Colo ante Unión La Calera.
La polémica se centró en los árbitros
Nuestros comentaristas se dividieron para cuestionar el criterio de Miguel Araos en sancionar el penal que le permitió a Coquimbo Unido remontar ante Deportes La Serena y la determinación de Mathias Riquelme en la pena máxima con que la UC abrió la cuenta ante Palestino.
La figura de la fecha
Con su doblete ante Cobresal, el delantero de Deportes Iquique, Álvaro Ramos, fue escogido como el mejor jugador de la jornada 28 del Campeonato Nacional 2025.
