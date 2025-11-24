;

Futbolómetro de ADN: Álvaro Ramos es elegido la figura de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025

Los Tenores también escogieron a la revelación, el mejor gol y la polémica tras los partidos que se jugaron el fin de semana.

Carlos Madariaga

Futbolómetro de ADN: Álvaro Ramos es elegido la figura de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025

Futbolómetro de ADN: Álvaro Ramos es elegido la figura de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 / Cristian Vivero Boornes

Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

Revisa también:

ADN

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En la elección de nuestros panelistas, las preferencias fueron unánimes para Facundo Pons, delantero de Deportes Limache, autor del único gol para la victoria sobre Unión Española.

El mejor gol se produjo el Monumental

Pese a que se candidateó el tanto de Esteban Matus en la victoria de Audax Italiano sobre Everton, la mayoría escogió el bombazo de Lucas Cepeda durante la goleada de Colo Colo ante Unión La Calera.

La polémica se centró en los árbitros

Nuestros comentaristas se dividieron para cuestionar el criterio de Miguel Araos en sancionar el penal que le permitió a Coquimbo Unido remontar ante Deportes La Serena y la determinación de Mathias Riquelme en la pena máxima con que la UC abrió la cuenta ante Palestino.

La figura de la fecha

Con su doblete ante Cobresal, el delantero de Deportes Iquique, Álvaro Ramos, fue escogido como el mejor jugador de la jornada 28 del Campeonato Nacional 2025.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad