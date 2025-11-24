Futbolómetro de ADN: Álvaro Ramos es elegido la figura de la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025 / Cristian Vivero Boornes

Este lunes, Los Tenores de ADN protagonizaron una nueva edición del “Futbolómetro” con la fecha 28 del Campeonato Nacional 2025. El panel eligió a la figura, el mejor gol, la revelación y la polémica.

El desglose del Futbolómetro de ADN

La revelación

En la elección de nuestros panelistas, las preferencias fueron unánimes para Facundo Pons, delantero de Deportes Limache, autor del único gol para la victoria sobre Unión Española.

El mejor gol se produjo el Monumental

Pese a que se candidateó el tanto de Esteban Matus en la victoria de Audax Italiano sobre Everton, la mayoría escogió el bombazo de Lucas Cepeda durante la goleada de Colo Colo ante Unión La Calera.

La polémica se centró en los árbitros

Nuestros comentaristas se dividieron para cuestionar el criterio de Miguel Araos en sancionar el penal que le permitió a Coquimbo Unido remontar ante Deportes La Serena y la determinación de Mathias Riquelme en la pena máxima con que la UC abrió la cuenta ante Palestino.

La figura de la fecha

Con su doblete ante Cobresal, el delantero de Deportes Iquique, Álvaro Ramos, fue escogido como el mejor jugador de la jornada 28 del Campeonato Nacional 2025.