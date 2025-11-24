;

Club del fútbol chileno se desmantela: solo cuatro jugadores quedan con contrato para el 2026

La eliminación de Rangers de Talca en la Liguilla de Ascenso trajo consecuencias inmediatas en su plantel y cuerpo técnico.

Bastián Lizama

Agencia Uno

Agencia Uno

Rangers de Talca cerró su temporada 2025 este fin de semana, luego de caer por la cuenta mínima frente a San Marcos de Arica en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

La eliminación de los “Piducanos”, por un global de 3-0, trajo consecuencias inmediatas en la institución de la Región del Maule, que deberá comenzar un periodo de reestructuración total de cara al 2026.

Revisa también:

ADN

Según informó el sitio Primera B Chile, prácticamente todo el plantel de Rangers terminó contrato y solo quedan cuatro jugadores (un profesional y tres juveniles) vinculados al club.

Se trata de Agustín Mora, Sebastián Acuña, Javier Araña y Gary Moya. Por si fuera poco, el cuerpo técnico encabezado por Erwin Durán también concluyó su vínculo, por lo que su futuro en la banca del equipo es totalmente incierto.

Entre la veintena de jugadores que terminaron sus contratos, destacan los nombres de Cristóbal Jorquera, José Luis Gamonal, Isaac Díaz y Juan Sánchez Sotelo, quienes deberá definir su continuidad o salida en las próximas semanas. Mathias Pinto, por su parte, ya fue oficialmente desvinculado.

La situación de Rangers se suma a la de otros equipos del ascenso, como San Luis de Quillota y Deportes Santa Cruz, que también finiquitaron los contratos de la mayoría de sus futbolistas. El próximo mercado de pases será clave para reforzar sus planteles.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad