Club del fútbol chileno se desmantela: solo cuatro jugadores quedan con contrato para el 2026

Rangers de Talca cerró su temporada 2025 este fin de semana, luego de caer por la cuenta mínima frente a San Marcos de Arica en el duelo de vuelta por los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso de la Primera B.

La eliminación de los “Piducanos”, por un global de 3-0, trajo consecuencias inmediatas en la institución de la Región del Maule, que deberá comenzar un periodo de reestructuración total de cara al 2026.

Según informó el sitio Primera B Chile, prácticamente todo el plantel de Rangers terminó contrato y solo quedan cuatro jugadores (un profesional y tres juveniles) vinculados al club.

Se trata de Agustín Mora, Sebastián Acuña, Javier Araña y Gary Moya. Por si fuera poco, el cuerpo técnico encabezado por Erwin Durán también concluyó su vínculo, por lo que su futuro en la banca del equipo es totalmente incierto.

Entre la veintena de jugadores que terminaron sus contratos, destacan los nombres de Cristóbal Jorquera, José Luis Gamonal, Isaac Díaz y Juan Sánchez Sotelo, quienes deberá definir su continuidad o salida en las próximas semanas. Mathias Pinto, por su parte, ya fue oficialmente desvinculado.

La situación de Rangers se suma a la de otros equipos del ascenso, como San Luis de Quillota y Deportes Santa Cruz, que también finiquitaron los contratos de la mayoría de sus futbolistas. El próximo mercado de pases será clave para reforzar sus planteles.