Luego de que el grupo Zúmbale Primo se desahogara públicamente por la controversia que enfrentan tras presentarse en el cierre de campaña de José Antonio Kast, hecho que desató críticas y cancelaciones de contratos, un conocido cantante chileno apareció para brindarles su apoyo.

Previamente, a través de un comunicado, la bandera ranchera aclaró: “La decisión de presentarnos en un cierre de campaña política nunca fue un acto de militancia, ni un gesto ideológico. Fue, como siempre, un trabajo más. Un escenario más”.

“Un compromiso musical, como tantos otros que hemos aceptado en estos años sin discriminar a nadie, porque nuestro único propósito siempre ha sido llevar música y alegría a la gente”, añadieron.

Sin embargo, lamentaron las consecuencias: “No se trató solo de insultos o amenazas encubiertas. Lo que más golpea es ver cómo colegas y pares nos cierran las puertas; como amistades eligen alejarse; cómo instituciones que ya tenían compromisos formales con nosotros —como la Municipalidad de Iquique— simplemente cancelan sin explicación”.

El grupo también reflexionó sobre el impacto de la polémica: “Uno inevitablemente se pregunta: ¿Este es el precio que debemos pagar? ¿Es justo? ¿Realmente lo merecemos? Lo cierto es que vivimos en un país tan polarizado que cualquier decisión laboral se interpreta como una postura política. Y nosotros no pertenecemos a ningún sector”.

En medio de las reacciones en redes sociales, destacó el apoyo del cantante nacional Douglas, quien escribió: “Queridos amigos, todo mi apoyo para ustedes, a su derecho a trabajar. Aun cuando quisieran apoyar a un candidato, están en todo su derecho. Es increíble que quienes promueven la tolerancia en nuestro país son quienes no la conocen, da para pensar”.

El artista cerró con un mensaje alentador: “Ustedes sigan haciendo música, no se dejen intimidar que lo que han ganado les ha costado, que sigan los éxitos”.