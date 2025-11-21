“Nos cierran las puertas”: Zúmbale Primo revela duro pasar tras tocar en cierre de campaña de José Antonio Kast

El grupo Zúmbale Primo rompió el silencio y anunció encontrarse en un duro momento luego de la polémica generada por su participación en el cierre de campaña de José Antonio Kast.

“La decisión de presentarnos en un cierre de campaña política nunca fue un acto de militancia, ni un gesto ideológico. Fue, como siempre, un trabajo más. Un escenario más”, señalaron al inicio del mensaje, según consignó La Cuarta.

Según explicaron, el show se trató únicamente de “un compromiso musical, como tantos otros que hemos aceptado en estos años sin discriminar a nadie, porque nuestro único propósito siempre ha sido llevar música y alegría a la gente”.

No obstante, el grupo lamentó que estuvo tuvo una reacción que “no se trató solo de insultos o amenazas encubiertas. Lo que más golpea es ver cómo colegas y pares nos cierran las puertas; como amistades eligen alejarse; cómo instituciones que ya tenían compromisos formales con nosotros —como la Municipalidad de Iquique— simplemente cancelan sin explicación”.

Incluso mencionaron la cancelación de su participación en la Teletón: “Los amigos músicos que teníamos pactados para acompañarnos en el cierre de la Teletón, músicos con los que habíamos trabajado y confiado, nos dieron la espalda. Y eso dolió más que cualquier comentario en redes sociales”.

Luego, agregaron: “Uno inevitablemente se pregunta: ¿Este es el precio que debemos pagar? ¿Es justo? ¿Realmente lo merecemos? Lo cierto es que vivimos en un país tan polarizado que cualquier decisión laboral se interpreta como una postura política. Y nosotros no pertenecemos a ningún sector”.

“Nuestro único bando es la música (...) Duele perder amistades por prejuicios. Duele que se cancelen eventos por interpretaciones que no son reales. Duele que colegas se den vuelta, no por algo que hayamos hecho mal, sino por miedo a ‘qué dirán’. Pero más duele entender que en Chile, un artista puede quedar marcado por cumplir su trabajo. ¿Es justo? No", complementaron.

“Seguimos aquí, con la conciencia tranquila. No escondemos nada. No renegamos de nuestro trabajo. No pedimos permiso para hacer música. Zúmbale Primo no es de izquierda ni de derecha. Zúmbale Primo es esfuerzo, sacrificio, profesionalismo y amor por la gente”, concluyeron.