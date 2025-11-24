;

Fernando Ortiz pone paños fríos a su permanencia en Colo Colo tras golear a La Calera: “No me proyecto a un futuro”

El entrenador del “Cacique” puso foco en el siguiente encuentro ante Cobresal, el que definió como una final por ir a la Copa Sudamericana.

Carlos Madariaga

Fernando Ortiz tuvo una breve pero potente intervención en conferencia de prensa tras la victoria de Colo Colo sobre Unión La Calera.

En primer término, el DT albo valoró el hecho de haberse impuesto con contundencia en el Monumental.

“Felicito a los jugadores, tuvieron un rendimiento muy bueno dentro del campo de juego, entendieron lo muy importante que era el partido. Me gustó mucho el primer tiempo, en el segundo es normal que caiga el ritmo, preocupa la manera que nos convierten, pero de las derrotas siempre se saca algo para corregir. Los chicos hoy dieron un paso importante en el objetivo de clasificar a la Sudamericana”, recalcó, sin ahondar en su fortalecimiento del mediocampo desplazando de la titularidad a hombres como Esteban Pavez y Arturo Vidal.

“Resaltó mucho el trabajo en equipo. Aunque tengo jugadores de jerarquía en ese sector, la competencia diaria refleja la oportunidad de jugar el fin de semana”, comentó, sorprendiendo al momento de responder si piensa en quedarse en el club en 2026.

No me proyecto a un futuro. El viernes tenemos una final ante un rival directo por clasificar. Cometería un pecado si mi mente pensara después de Cobresal”, recalcó Fernando Ortiz, poniendo el foco en la visita a El Salvador.

“Está la tranquilidad de que estamos en vía del objetivo. Saben que sacamos un triunfo importante en casa, con nuestra gente, pero no hemos logrado nada. La verdadera final es el viernes con Cobresal, en una cancha muy difícil, donde tenemos que dar otro paso importante”, cerró el DT de Colo Colo.

