Al Campeonato Nacional 2025 solo le restan dos fechas por jugar, en las cuales muchos equipos definirán su futuro, pero desde la ANFP ya planifican lo que será la temporada 2026 del fútbol chileno.

Según información de ADN Deportes, la organización que preside Pablo Milad ya tiene definidas las fechas para el inicio de las competencias en nuestro país, donde el objetivo trazado es disputar fútbol durante los 12 meses del año.

El primer torneo que se jugará será la Supercopa, que se disputará en sede única entre el 21 y el 24 de enero. Cabe recordar que, a partir de 2026, este trofeo contará con cuatro equipos en competencia: primero y segundo de la Liga de Primera División, más el campeón y subcampeón de la Copa Chile. Instancia para la cual ya están clasificados Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato.

Una semana más tarde comenzaría el Campeonato Nacional, es decir, el fin de semana del 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero.

Para esto serán importantes las próximas reuniones del Consejo de Presidentes, que durante diciembre tendrán mucho trabajo. El 3 de diciembre se realizará la reunión para aprobar las modificaciones del reglamento de la ANFP. Al día siguiente habrá una nueva comisión para actualizar las Licencias de Clubes.

El jueves 11 y viernes 12 de diciembre se realizará otra asamblea para aprobar las bases de todos los torneos, desde Primera División hasta Segunda Profesional, además del Campeonato Femenino y el fútbol joven. Eso sí, existe un pequeño revuelo en los clubes, puesto que el borrador de las nuevas bases aún no ha sido enviado para la revisión de quienes deberán votarlo.