;

VIDEO. Con nuevo torneo y fútbol de enero a diciembre: ANFP fija las fechas para el inicio de las competencias de 2026

Según información de ADN Deportes, la pelota comenzará a girar en enero, con la Supercopa como el primer trofeo en disputa.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

Al Campeonato Nacional 2025 solo le restan dos fechas por jugar, en las cuales muchos equipos definirán su futuro, pero desde la ANFP ya planifican lo que será la temporada 2026 del fútbol chileno.

Según información de ADN Deportes, la organización que preside Pablo Milad ya tiene definidas las fechas para el inicio de las competencias en nuestro país, donde el objetivo trazado es disputar fútbol durante los 12 meses del año.

El primer torneo que se jugará será la Supercopa, que se disputará en sede única entre el 21 y el 24 de enero. Cabe recordar que, a partir de 2026, este trofeo contará con cuatro equipos en competencia: primero y segundo de la Liga de Primera División, más el campeón y subcampeón de la Copa Chile. Instancia para la cual ya están clasificados Coquimbo Unido, Deportes Limache y Huachipato.

Revisa también:

ADN

Una semana más tarde comenzaría el Campeonato Nacional, es decir, el fin de semana del 30 y 31 de enero, además del domingo 1 de febrero.

Para esto serán importantes las próximas reuniones del Consejo de Presidentes, que durante diciembre tendrán mucho trabajo. El 3 de diciembre se realizará la reunión para aprobar las modificaciones del reglamento de la ANFP. Al día siguiente habrá una nueva comisión para actualizar las Licencias de Clubes.

El jueves 11 y viernes 12 de diciembre se realizará otra asamblea para aprobar las bases de todos los torneos, desde Primera División hasta Segunda Profesional, además del Campeonato Femenino y el fútbol joven. Eso sí, existe un pequeño revuelo en los clubes, puesto que el borrador de las nuevas bases aún no ha sido enviado para la revisión de quienes deberán votarlo.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad