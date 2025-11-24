“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“: los cuestionados precios para la visita de la UC a Huachipato / VICTOR HUENANTE

Huachipato se ha caracterizado en los últimos años por no escatimar en aumentar sus precios al momento de jugar en Talcahuano contra los equipos de mayor convocatoria en Chile.

Es así como en febrero colocaron en $30.000 la galería para recibir a Colo Colo y llegaron a disponer de palcos valorados en $800.000 de cara al juego con la U de Chile a comienzos de noviembre, (localidad que finalmente no tuvo compradores).

Este sábado, Huachipato recibirá a la UC y la directiva acerera no cambiará su postura respecto a los ejemplos anteriores.

Es así como la tribuna, tanto para hinchas locales como cruzados, tendrá un precio de $25.000, más cargo por servicio, llegando a los $70.000 en la tribuna oficial.

Eso sí, en esta ocasión, dispusieron de un precio especial de $18.000 en preventa para abonados de Huachipato.

Más allá de eso, la molestia por los altos precios no se hizo esperar en redes sociales.

“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“, escribió en ”X" el usuario @Tejevientos; “Imagino que por el precio la entrada viene con una sopaipilla y una bebida de regalo, ladrones”, comentó @PatricioAlveal; “Por algo este equipo es el que tiene menos seguidores en la zona, busca de todas las maneras posible ser el menos querido”, escribió @estratus01