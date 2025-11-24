;

“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“: los cuestionados precios para la visita de la UC a Huachipato

Los acereros nuevamente aumentaron el costo de los boletos para recibir a uno de los grandes del fútbol chileno.

Carlos Madariaga

“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“: los cuestionados precios para la visita de la UC a Huachipato

“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“: los cuestionados precios para la visita de la UC a Huachipato / VICTOR HUENANTE

Huachipato se ha caracterizado en los últimos años por no escatimar en aumentar sus precios al momento de jugar en Talcahuano contra los equipos de mayor convocatoria en Chile.

Es así como en febrero colocaron en $30.000 la galería para recibir a Colo Colo y llegaron a disponer de palcos valorados en $800.000 de cara al juego con la U de Chile a comienzos de noviembre, (localidad que finalmente no tuvo compradores).

Revisa también:

ADN

Este sábado, Huachipato recibirá a la UC y la directiva acerera no cambiará su postura respecto a los ejemplos anteriores.

Es así como la tribuna, tanto para hinchas locales como cruzados, tendrá un precio de $25.000, más cargo por servicio, llegando a los $70.000 en la tribuna oficial.

Eso sí, en esta ocasión, dispusieron de un precio especial de $18.000 en preventa para abonados de Huachipato.

Más allá de eso, la molestia por los altos precios no se hizo esperar en redes sociales.

“¿En el entretiempo canta Dua Lipa?“, escribió en ”X" el usuario @Tejevientos; “Imagino que por el precio la entrada viene con una sopaipilla y una bebida de regalo, ladrones”, comentó @PatricioAlveal; “Por algo este equipo es el que tiene menos seguidores en la zona, busca de todas las maneras posible ser el menos querido”, escribió @estratus01

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad