;

VIDEO. “Como selección le hemos dado poco”: la dura autocrítica en La Roja Femenina tras el retorno de Christiane Endler

Fernanda Pinilla se refirió a la reincorporación de “Tiane” tras dos años ausente de la selección y a la nominación de la arquera a los premios The Best.

Javier Catalán

Rocío Ayala

Getty Images

Getty Images / Hannah Peters - FIFA

La Roja Femenina ya se prepara para su última doble fecha de la Liga de Naciones del año, donde deberá enfrentarse a Perú como visita y luego recibir a Paraguay como local en la ruta por clasificarse al Mundial Femenino 2027.

Una de las que aparece en la nómina de Luis Mena es Fernanda Pinilla, histórica de la selección chilena, quien este lunes conversó con la prensa y se refirió a la reincorporación de Christiane Endler al plantel, además de su nominación a los premios The Best como mejor arquera del año.

Revisa también:

ADN

“Es muy importante tenerla, por la calidad de compañera y persona que es. La extrañamos bastante en estos casi dos años que no estuvo con nosotras”, comenzó diciendo la ex Universidad de Chile.

Acerca de la nominación de “Tiane” al The Best, señaló que “es muy destacado lo que está haciendo, cómo se ha mantenido. Su nivel es algo que nos tiene que motivar a nosotras como jugadoras y también a las más pequeñas que se vienen formando”.

De todas formas, dejó una fuerte reflexión acerca de su participación en La Roja. “Lamentablemente, como selección le hemos dado poco a su gran carrera que ha tenido afuera, pero ella también vuelve para buscar esa clasificación, subirnos el nivel a nosotras, y nosotras también hemos tenido un salto de calidad en los últimos años”, afirmó.

“A modo personal, ilusiona mucho acompañarla en ese sueño y compartir un sueño en común con ella, que al final es una referente en el país y para todo el mundo”, sentenció Fernanda Pinilla.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad