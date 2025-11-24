La Roja Femenina ya se prepara para su última doble fecha de la Liga de Naciones del año, donde deberá enfrentarse a Perú como visita y luego recibir a Paraguay como local en la ruta por clasificarse al Mundial Femenino 2027.

Una de las que aparece en la nómina de Luis Mena es Fernanda Pinilla, histórica de la selección chilena, quien este lunes conversó con la prensa y se refirió a la reincorporación de Christiane Endler al plantel, además de su nominación a los premios The Best como mejor arquera del año.

“Es muy importante tenerla, por la calidad de compañera y persona que es. La extrañamos bastante en estos casi dos años que no estuvo con nosotras”, comenzó diciendo la ex Universidad de Chile.

Acerca de la nominación de “Tiane” al The Best, señaló que “es muy destacado lo que está haciendo, cómo se ha mantenido. Su nivel es algo que nos tiene que motivar a nosotras como jugadoras y también a las más pequeñas que se vienen formando”.

De todas formas, dejó una fuerte reflexión acerca de su participación en La Roja. “Lamentablemente, como selección le hemos dado poco a su gran carrera que ha tenido afuera, pero ella también vuelve para buscar esa clasificación, subirnos el nivel a nosotras, y nosotras también hemos tenido un salto de calidad en los últimos años”, afirmó.

“A modo personal, ilusiona mucho acompañarla en ese sueño y compartir un sueño en común con ella, que al final es una referente en el país y para todo el mundo”, sentenció Fernanda Pinilla.