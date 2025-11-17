;

Con Christiane Endler a la cabeza: la nómina de La Roja Femenina para la segunda doble fecha por la Liga de Naciones

Colo Colo vuelve a dominar la convocatoria, con 9 jugadoras citadas.

La selección chilena femenina arrancó de buena manera su camino en la Liga de Naciones de Conmebol, el nuevo nombre que adoptaron las Eliminatorias para el Mundial 2027 de Brasil.

La Roja empató su primer compromiso ante Venezuela como visitante, para luego vencer a Bolivia como local y sumar sus primeros 4 puntos en la tabla, que la dejan momentáneamente en el segundo puesto.

Este lunes, Luis Mena entregó la nómina para las siguientes dos jornadas, que serán las últimas que se disputen hasta abril del próximo año.

Esta convocatoria vuelve a estar encabezada por la histórica Christiane Endler, quien ratifica que volvió para quedarse en la selección chilena femenina, y donde nuevamente Colo Colo concentra más citadas, con 9 jugadoras.

En la fecha 3, que se jugará el viernes 28 de noviembre, La Roja deberá visitar a Perú, para luego recibir a Paraguay el martes 2 de diciembre.

