Cámara de Diputados aprueba proyecto que restringe licencias de conducir a deudores de pensiones alimentarias

La Cámara de Diputadas y Diputados aprobó este lunes, con 80 votos a favor y 36 abstenciones, el proyecto que busca impedir que las personas inscritas en el Registro Nacional de Deudores de Pensiones de Alimentos puedan obtener, renovar o mantener vigentes sus licencias de conducir.

La iniciativa modifica la Ley de Tránsito y fue presentada por un grupo transversal de parlamentarios encabezados por la diputada Alejandra Placencia (PC).

El texto, que ahora pasa al Senado para su segundo trámite, introduce un requisito obligatorio. Esto es que los departamentos de tránsito deberán verificar que cada solicitante no figure como deudor antes de entregar un permiso.

Además, la propuesta contempla la cancelación automática de licencias ya otorgadas si el titular es incorporado posteriormente al registro, lo que exigirá revisiones mensuales y notificaciones formales por parte de los municipios.

3.400 personas con deuda obtuvieron licencia

Según datos expuestos durante la discusión, entre 2022 y 2024 3.400 personas en condición de morosidad obtuvieron o renovaron su licencia pese a acumular deudas superiores a $17 mil millones, cifra que parlamentarios calificaron como reflejo de una fiscalización insuficiente.

De hecho, el 70% de los municipios no habría aplicado la prohibición vigente.

Aunque algunos legisladores advirtieron que el problema radica en la falta de controles municipales y alertaron sobre una eventual sobrecarga administrativa, la mayoría coincidió en que el proyecto apunta a reforzar el cumplimiento de las obligaciones alimentarias, consideradas una prioridad social.