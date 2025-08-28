;

Licencia de conducir digital en Chile: los duros cuestionamientos que genera antes de su puesta en marcha

A partir del próximo mes de septiembre el renovado documento entrará en vigor en la región Metropolitana.

Sebastián Escares

Licencia de conducir digital en Chile: los duros cuestionamientos que genera antes de su puesta en marcha

Tal y como se ha venido anunciando durante las últimas jornadas, la licencia de conducir digital será una realidad para los conductores de la región Metropolitana a partir del próximo mes de septiembre.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) busca modernizar y fortalecer la seguridad vial en Chile con la implementación del nuevo documento digital.

Revisa también

ADN

En detalle, el gobierno explicó que aquellas personas que obtengan por primera vez o renueven el documento podrán portar la licencia física y digital. Esta última, contará con un código QR que han catalogado como de “alta seguridad”.

No obstante, antes de que se ponga en marcha el uso de la licencia de conducir digital en la capital, el renovado documento ya ha presentado fuertes críticas desde diversos sectores.

Licencia de conducir digital en Chile: los duros cuestionamientos que genera antes de su puesta en marcha

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, tribunales de Policía Local no comparten la misma visión que el gobierno.

En conversación con el medio antes citado, el juez de Vichuquén y presidente de los jueces del Maule, Mirko Bonacic-Doric León, aseguró que el código QR no arroja resultados de verificación. Además, indica que no existe otro mecanismo como para verificar si el documento es válido o no.

Si Carabineros debe cursar una infracción y retirar la licencia, ¿cómo lo hará si la persona solo exhibe el formato digital? ¿Se producirá entonces la necesidad de portar ambos formatos? ¿Y qué pasa si se retira la física, pero el conductor sigue circulando con la digital", expuso el magistrado.

En esa misma línea, el director de Movilidad, Alberto Escobar, sostuvo al citado medio que “un sector importante de la población, especialmente adultos mayores, no maneja aplicaciones ni tiene acceso a smartphones. Ahí hay un obstáculo que la autoridad debe reconocer”.

Hoy existe una falta de estandarización entre las licencias emitidas en distintas comunas, lo que dificulta la labor de fiscalización de Carabineros. Por ejemplo, los documentos emitidos en Providencia, Las Condes o La Florida son similares, pero no idénticos: hay diferencias en el diseño, las filigranas y el plastificado, lo que puede generar confusión”, agregó Escobar.

Contenido patrocinado

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Evita consumir estos cinco alimentos que dañan el cerebro, según un neurólogo

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Es una de las bandas argentinas más populares del momento y aseguró estar lista para el Festival de Viña

Cómo &#039;Detonator&#039; marcó el final del éxito clásico de Ratt

Cómo 'Detonator' marcó el final del éxito clásico de Ratt

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo &#039;Jealous Type&#039;

Doja Cat nos presenta su próxima era con su nuevo sencillo 'Jealous Type'

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Quería lucirse con su comida, pero al sacar la fuente del horno pasó lo inesperado y ya es viral 

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Ignacia Michelson revela desconocidos detalles de su polémica relación con Marcianeke

Enzo Albbagliati de Marca Chile: &#039;La imagen impacta la sociedad&#039;

Enzo Albbagliati de Marca Chile: 'La imagen impacta la sociedad'

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

¡El rostro chileno más admirado en el mundo! Revisa quién lidera el ranking Cadem AQUÍ

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Adelanto moda primavera 2025: La reinvención entre el boho y el minimalismo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

Zoë y Lenny Kravitz: el estilo que se hereda sin esfuerzo

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad