Tal y como se ha venido anunciando durante las últimas jornadas, la licencia de conducir digital será una realidad para los conductores de la región Metropolitana a partir del próximo mes de septiembre.

El Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones (MTT) busca modernizar y fortalecer la seguridad vial en Chile con la implementación del nuevo documento digital.

En detalle, el gobierno explicó que aquellas personas que obtengan por primera vez o renueven el documento podrán portar la licencia física y digital. Esta última, contará con un código QR que han catalogado como de “alta seguridad”.

No obstante, antes de que se ponga en marcha el uso de la licencia de conducir digital en la capital, el renovado documento ya ha presentado fuertes críticas desde diversos sectores.

Licencia de conducir digital en Chile: los duros cuestionamientos que genera antes de su puesta en marcha

De acuerdo a lo publicado por La Tercera, tribunales de Policía Local no comparten la misma visión que el gobierno.

En conversación con el medio antes citado, el juez de Vichuquén y presidente de los jueces del Maule, Mirko Bonacic-Doric León, aseguró que el código QR no arroja resultados de verificación. Además, indica que no existe otro mecanismo como para verificar si el documento es válido o no.

“Si Carabineros debe cursar una infracción y retirar la licencia, ¿cómo lo hará si la persona solo exhibe el formato digital? ¿Se producirá entonces la necesidad de portar ambos formatos? ¿Y qué pasa si se retira la física, pero el conductor sigue circulando con la digital", expuso el magistrado.

En esa misma línea, el director de Movilidad, Alberto Escobar, sostuvo al citado medio que “un sector importante de la población, especialmente adultos mayores, no maneja aplicaciones ni tiene acceso a smartphones. Ahí hay un obstáculo que la autoridad debe reconocer”.

“Hoy existe una falta de estandarización entre las licencias emitidas en distintas comunas, lo que dificulta la labor de fiscalización de Carabineros. Por ejemplo, los documentos emitidos en Providencia, Las Condes o La Florida son similares, pero no idénticos: hay diferencias en el diseño, las filigranas y el plastificado, lo que puede generar confusión”, agregó Escobar.