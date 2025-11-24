Aníbal Mosa deja en suspenso la continuidad de Fernando Ortiz en Colo Colo: “Veremos cómo terminamos los partidos que faltan y luego nos sentaremos”

A dos fechas del final del torneo, en Colo Colo aún hay incertidumbre por la situación del técnico Fernando Ortiz, quien cosechó su tercer triunfo consecutivo en la banca alba tras la goleada sobre Unión La Calera.

Este lunes, Aníbal Mosa habló con la prensa y dejó en suspenso la continuidad, o no, del entrenador argentino. “Vamos a ver cómo terminamos los dos partidos que faltan y luego nos sentaremos con él, con los directivos y con los gerentes, para hacer un análisis. Vamos paso a paso”, señaló el presidente de Blanco y Negro.

“Ortiz es una persona muy seria, es trabajador y está muy abierto a conversar distintos tipos de situaciones, así que ya veremos qué es lo que pasa después del partido con Audax Italiano”, agregó el mandamás del “Cacique”.

Además, Mosa evitó referirse a la búsqueda de refuerzos para el próximo año. “Vamos a conversar esas cosas después del 7 de diciembre, ahí veremos cómo queda estructurado el plantel y cuáles son las necesidades que pueda tener el cuerpo técnico”, comentó.

Por último, sobre el objetivo de clasificar a la Copa Sudamericana, mencionó: “El año ha sido triste, complicado, fuera de las expectativas, pero obviamente que meternos en una copa internacional es muy importante y ayuda mucho”.