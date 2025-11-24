Domingo Sorace, DT de Santiago Wanderers, lamentó la eliminación que sufrió su equipo ante Cobreloa en los cuartos de final de la Liguilla de Ascenso. La llave terminó igualada 4-4 y se definió en los penales, donde el elenco de Calama salió victorioso.

“Tristeza, porque la llave estaba abierta y luchamos de buena forma. Todos sabemos lo que es jugar en Calama y mis jugadores se entregaron al máximo. Lamentablemente no pudimos sostener el triunfo y después en los penales ya sucede cualquier cosa”, señaló el técnico de los “caturros” tras la derrota.

En la tanda de penales, el “Decano” no contó con sus mejores pateadores, ya que fueron reemplazados durante el segundo tiempo. Sobre los cambios, Sorace explicó: “Los jugadores se fueron cayendo físicamente. Montreal se apretó entero, Luna también. Cuadra entró y se desgarró. No pudimos hacer cambios tácticos, sino que hicimos cambios por emergencia. Los jugadores que salieron eran los pateadores de penales, pero el resto también podía patear”.

Eduardo Miranda, portero de Santiago Wanderers, pateó uno de los penales y Hugo Araya le atajó el remate. Al respecto, el entrenador de los porteños comentó: “Miranda es uno de los que le pega mejor al balón. Siempre estuvo practicando penales. En esta ocasión, tuvo la mala fortuna, mientras que el arquero de Cobreloa tuvo la gran fortuna de adivinar el tiro”.

Por último, Domingo Sorace tuvo un tenso cruce con un periodista que cuestionó al equipo por “hacer tiempo” durante el partido de vuelta. “¿Viste el partido de ida? ¿Cobreloa no hizo tiempo en Valparaíso? Allá Cobreloa hizo mucho tiempo. Nosotros hicimos nuestro trabajo acá en Calama y creo que lo hicimos de buena forma. Tuvimos el triunfo hasta el último minuto y no pudimos sostenerlo. Pero no vinimos a hacer tiempo, vinimos a jugar de buena forma”, respondió el DT, visiblemente molesto.

