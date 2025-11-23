;

VIDEO. Lucas Di Yorio enfría su renovación en la U tras el triunfo ante O’Higgins: “No he hablado nada todavía”

El delantero reconoció que no ha recibido señales del club sobre su futuro y reafirmó su deseo de seguir. “A mí me encanta el club”, cerró.

Martín Neut

Daniel Ramirez

Lucas Di Yorio

Lucas Di Yorio / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Lucas Di Yorio analizó la victoria de Universidad de Chile sobre O’Higgins, resultado que dejó a los azules momentáneamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras el duelo en El Teniente, el delantero destacó la importancia del triunfo y la forma en que el equipo sostuvo el partido.

Revisa también:

ADN

Veníamos a ganar sí o sí, queríamos acomodarnos ahí y seguir en la pelea. Contento por cómo se vio el partido y la victoria”, afirmó en zona mixta.

El atacante también valoró que el equipo lograra ganar como visitante, ámbito complejo este año para los azules: “Hicimos un buen partido, lo vinimos a buscar desde el inicio. Después con la expulsión se nos complicó un poco, pero supimos manejarlo”.

De cara a la próxima fecha frente a Coquimbo Unido, el delantero anticipó un choque complejo: “Es un partido muy difícil (…) obviamente es el campeón, pero nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ganar”.

Finalmente, abordó su continuidad en la U para 2026, asegurando que no hay conversaciones en curso: “No he hablado nada todavía, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club”, cerró.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad