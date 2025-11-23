Lucas Di Yorio analizó la victoria de Universidad de Chile sobre O’Higgins, resultado que dejó a los azules momentáneamente en zona de clasificación a la Copa Libertadores 2026.

Tras el duelo en El Teniente, el delantero destacó la importancia del triunfo y la forma en que el equipo sostuvo el partido.

“Veníamos a ganar sí o sí, queríamos acomodarnos ahí y seguir en la pelea. Contento por cómo se vio el partido y la victoria”, afirmó en zona mixta.

El atacante también valoró que el equipo lograra ganar como visitante, ámbito complejo este año para los azules: “Hicimos un buen partido, lo vinimos a buscar desde el inicio. Después con la expulsión se nos complicó un poco, pero supimos manejarlo”.

De cara a la próxima fecha frente a Coquimbo Unido, el delantero anticipó un choque complejo: “Es un partido muy difícil (…) obviamente es el campeón, pero nosotros tenemos la necesidad y la obligación de ganar”.

Finalmente, abordó su continuidad en la U para 2026, asegurando que no hay conversaciones en curso: “No he hablado nada todavía, no me han comunicado nada. A mí me encanta el club”, cerró.