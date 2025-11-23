Trump acusa a Ucrania de tener “cero gratitud” ante el interés EE.UU. por poner fin a la guerra con Rusia

El presidente estadounidense Donald Trump acusó a Ucrania de no expresar agradecimiento hacia Estados Unidos por sus esfuerzos para poner fin a la guerra con Rusia , justo cuando presenta un plan que busca terminar con el conflicto.

“Heredé una guerra que nunca debió haber ocurrido, una guerra en la que todos salimos perdiendo. Los ‘líderes’ ucranianos han expresado cero gratitud por nuestros esfuerzos”, escribió en Truth Social.

Poco después, el presidente ucraniano Volodimir Zelenski respondió a estos dichos mediante su cuenta de X: “Estamos agradecidos por todo lo que Estados Unidos y el presidente Trump están haciendo por la seguridad ”.

“Es importante que haya diálogo”

“Seguimos trabajando de la manera más constructiva posible”, dijo. Y manifestó su deseo de que “haya un resultado práctico y que acerque a Ucrania y a toda Europa a una paz y seguridad fiables”.

En esa línea, Volodimir Zelenski destacó que delegaciones de Ucrania y de Estados Unidos se reunieron este domingo en Ginebra. “Es importante que haya diálogo , que se haya revitalizado la diplomacia”, concluyó.