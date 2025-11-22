El expresidente brasileño Jair Bolsonaro fue trasladado este sábado a prisión luego de que la Corte Suprema estimara que existía un “riesgo concreto de fuga” desde la residencia donde cumplía arresto domiciliario

La medida se produjo tras detectarse la manipulación de la tobillera electrónica que supervisaba su ubicación, un elemento crucial dentro del proceso por el intento de golpe de Estado de 2022, por el cual fue condenado a 27 años de cárcel.

El juez Alexandre de Moraes, a cargo de la causa, sostuvo que los reportes recibidos “confirman la intención del condenado de romper la tobillera electrónica para asegurar el éxito de su fuga”.

“Metí un soldado ahí (por) curiosidad”

El juez señaló además que la maniobra habría buscado aprovechar la confusión generada por una manifestación convocada frente a la casa de Bolsonaro.

Horas más tarde, la Corte Suprema divulgó un video en que se observa la tobillera aún en su tobillo, pero con marcas de quemadura. Consultado por una policía sobre cómo se había producido el daño, Bolsonaro admitió: “Metí un soldado ahí (por) curiosidad”, reconociendo así la intervención al dispositivo.

Con estos antecedentes, la Policía Federal ejecutó la orden de encarcelamiento dictada por De Moraes, quien también advirtió que el exmandatario representa una “amenaza al orden público”, justificando así su traslado desde la detención domiciliaria a una celda.