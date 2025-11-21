;

Donald Trump da ultimátum a Zelenski para aceptar plan de paz antes del Día de Acción de Gracias

Kiev analizará propuesta estadounidense junto a aliados europeos mientras Trump insiste en su fecha límite y advierte sobre consecuencias.

Información de

DW

Martín Neut

Donald Trump

Donald Trump / BRENDAN SMIALOWSKI

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a aceptar antes del jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno", afirmó Trump en Fox Radio.

Revisa también:

ADN

El mandatario republicano calificó el conflicto de “masacre” y aseguró que Kiev ya “está perdiendo territorio”. Sobre Rusia, dijo que Vladímir Putin “no busca más problemas” y que ha aprendido la lección de un enfrentamiento que “debería haber durado un día y lleva cuatro años”.

Zelenski: “No traicionaré” a Ucrania

El plan de 28 puntos incluye líneas rojas para Ucrania, como la reducción de su Ejército a 600.000 efectivos y la cesión de ciertos territorios a Rusia. Aunque filtrado a medios estadounidenses, la Casa Blanca asegura haber conversado “por igual” con Kiev.

Zelenski, por su parte, aseguró que no “traicionará” a Ucrania. Este viernes coordinó con socios europeos posiciones para negociar el plan y dialogó por teléfono con el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Tras la llamada, informó que su país colaborará con Estados Unidos y Europa “a nivel de asesores de seguridad nacional para que el camino hacia la paz sea realmente factible".

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad