Donald Trump da ultimátum a Zelenski para aceptar plan de paz antes del Día de Acción de Gracias
Kiev analizará propuesta estadounidense junto a aliados europeos mientras Trump insiste en su fecha límite y advierte sobre consecuencias.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a aceptar antes del jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.
“Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno", afirmó Trump en Fox Radio.
Revisa también:
El mandatario republicano calificó el conflicto de “masacre” y aseguró que Kiev ya “está perdiendo territorio”. Sobre Rusia, dijo que Vladímir Putin “no busca más problemas” y que ha aprendido la lección de un enfrentamiento que “debería haber durado un día y lleva cuatro años”.
Zelenski: “No traicionaré” a Ucrania
El plan de 28 puntos incluye líneas rojas para Ucrania, como la reducción de su Ejército a 600.000 efectivos y la cesión de ciertos territorios a Rusia. Aunque filtrado a medios estadounidenses, la Casa Blanca asegura haber conversado “por igual” con Kiev.
Zelenski, por su parte, aseguró que no “traicionará” a Ucrania. Este viernes coordinó con socios europeos posiciones para negociar el plan y dialogó por teléfono con el vicepresidente estadounidense JD Vance.
Tras la llamada, informó que su país colaborará con Estados Unidos y Europa “a nivel de asesores de seguridad nacional para que el camino hacia la paz sea realmente factible".
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.