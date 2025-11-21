Donald Trump da ultimátum a Zelenski para aceptar plan de paz antes del Día de Acción de Gracias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, instó este viernes al mandatario ucraniano, Volodímir Zelenski, a aceptar antes del jueves 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, el plan de paz propuesto por Washington para poner fin a la guerra en Ucrania.

“Si las cosas funcionan bien, se pueden prorrogar los plazos. Pero el jueves es el día que consideramos oportuno", afirmó Trump en Fox Radio.

El mandatario republicano calificó el conflicto de “masacre” y aseguró que Kiev ya “está perdiendo territorio”. Sobre Rusia, dijo que Vladímir Putin “no busca más problemas” y que ha aprendido la lección de un enfrentamiento que “debería haber durado un día y lleva cuatro años”.

Zelenski: “No traicionaré” a Ucrania

El plan de 28 puntos incluye líneas rojas para Ucrania, como la reducción de su Ejército a 600.000 efectivos y la cesión de ciertos territorios a Rusia. Aunque filtrado a medios estadounidenses, la Casa Blanca asegura haber conversado “por igual” con Kiev.

Zelenski, por su parte, aseguró que no “traicionará” a Ucrania. Este viernes coordinó con socios europeos posiciones para negociar el plan y dialogó por teléfono con el vicepresidente estadounidense JD Vance.

Tras la llamada, informó que su país colaborará con Estados Unidos y Europa “a nivel de asesores de seguridad nacional para que el camino hacia la paz sea realmente factible".