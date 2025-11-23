;

En pleno show: chileno fallece durante acrobacia con motocicletas en circo de Italia

El artista de 26 años murió en el acto, mientras que otro involucrado resultó gravemente herido. “Siempre estarás en nuestros corazones”, expresaron desde el circo.

Ruth Cárcamo

X @circusfans_ita

X @circusfans_ita

Conmoción ha generado la muerte de un chileno de 26 años, identificado como Christian Quezada, durante un número de acrobacias en motocicleta en un circo de Italia.

Según los primeros reportes, la tragedia ocurrió cuando el joven, junto a otros dos motociclistas, ejecutaban maniobras a gran velocidad dentro de una esfera de acero, conocida como “globo de la muerte”.

Revisa también

ADN

De acuerdo a las primeras versiones, el artista chileno cayó al centro de la estructura de forma abrupta. Si bien sus compañeros redujeron la velocidad al advertir la caída, terminaron colisionando entre sí.

“Siempre estarás en nuestros corazones”

Christian Quezada murió en el acto, mientras que el segundo motociclista involucrado, un mexicano de 43 años, fue trasladado en estado crítico a un hospital. El tercero, un colombiano de 26 años, resultó ileso, consignaron los medios italianos.

Tras esto, el circo anunció en un comunicado la cancelación de todas las funciones programadas en Sant’Anastasia, donde ocurrió la tragedia, y lamentó la muerte del joven chileno: “Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Has sido un gran artista”.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad