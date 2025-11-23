En pleno show: chileno fallece durante acrobacia con motocicletas en circo de Italia

Conmoción ha generado la muerte de un chileno de 26 años , identificado como Christian Quezada, durante un número de acrobacias en motocicleta en un circo de Italia.

Según los primeros reportes, la tragedia ocurrió cuando el joven, junto a otros dos motociclistas, ejecutaban maniobras a gran velocidad dentro de una esfera de acero, conocida como “globo de la muerte”.

De acuerdo a las primeras versiones, el artista chileno cayó al centro de la estructura de forma abrupta. Si bien sus compañeros redujeron la velocidad al advertir la caída, terminaron colisionando entre sí .

“Siempre estarás en nuestros corazones”

Christian Quezada murió en el acto, mientras que el segundo motociclista involucrado, un mexicano de 43 años, fue trasladado en estado crítico a un hospital. El tercero, un colombiano de 26 años, resultó ileso, consignaron los medios italianos.