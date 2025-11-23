En pleno show: chileno fallece durante acrobacia con motocicletas en circo de Italia
El artista de 26 años murió en el acto, mientras que otro involucrado resultó gravemente herido. “Siempre estarás en nuestros corazones”, expresaron desde el circo.
Conmoción ha generado la muerte de un chileno de 26 años, identificado como Christian Quezada, durante un número de acrobacias en motocicleta en un circo de Italia.
Según los primeros reportes, la tragedia ocurrió cuando el joven, junto a otros dos motociclistas, ejecutaban maniobras a gran velocidad dentro de una esfera de acero, conocida como “globo de la muerte”.
De acuerdo a las primeras versiones, el artista chileno cayó al centro de la estructura de forma abrupta. Si bien sus compañeros redujeron la velocidad al advertir la caída, terminaron colisionando entre sí.
“Siempre estarás en nuestros corazones”
Christian Quezada murió en el acto, mientras que el segundo motociclista involucrado, un mexicano de 43 años, fue trasladado en estado crítico a un hospital. El tercero, un colombiano de 26 años, resultó ileso, consignaron los medios italianos.
Tras esto, el circo anunció en un comunicado la cancelación de todas las funciones programadas en Sant’Anastasia, donde ocurrió la tragedia, y lamentó la muerte del joven chileno: “Gracias, Christian, siempre estarás en nuestros corazones. Has sido un gran artista”.
