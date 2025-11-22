Tres jóvenes detenidos en Ñuñoa por receptación de un vehículo robado en Maipú / Diego Martin

Santiago

Carabineros detuvo a tres sujetos en Ñuñoa luego de ser sorprendidos descendiendo de un vehículo con encargo por robo vigente, en un operativo encabezado por la Sección de Investigación Policial (SIP) de la 18° Comisaría.

El procedimiento se desarrolló en la intersección de Rodrigo de Araya con Pueblo Hundido, donde el personal policial fiscalizó un automóvil que había sido sustraído el pasado 18 de noviembre de 2025 en la comuna de Maipú. Al verificar el encargo, los funcionarios procedieron a detener a los ocupantes del vehículo.

Los detenidos fueron identificados como J.S.V. (17), J.A.A.A. (19) y J.J.F.S. (20), quienes mantienen antecedentes policiales, aunque no registran órdenes pendientes al momento de su aprehensión. Según información policial, los tres descendían del automóvil cuando fueron sorprendidos por la SIP.

Tras su detención, los jóvenes quedaron a disposición del Ministerio Público, que ahora continuará con las diligencias investigativas para esclarecer su participación en el delito de receptación y determinar eventuales vínculos con el robo del vehículo.