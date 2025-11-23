“Lo importante es que está con su familia”: Jaime Bellolio valora hallazgo de Kytzia Zamora y agradece despliegue en su búsqueda

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró la aparición de Kytzia Zamora, estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, quien fue ubicada este sábado tras tres días de búsqueda en la Región Metropolitana.

La adolescente había sido vista por última vez el miércoles 19 de noviembre, luego de salir de su establecimiento educacional en Providencia.

Bellolio destacó que lo esencial es que la joven ya está con sus cercanos. “Lo primero y más importante es que hoy día Kytzia ya está con su familia”, señaló, subrayando que la municipalidad pondrá a disposición apoyo académico y psicosocial.

Añadió que “no íbamos a descansar hasta poder encontrarla” y agradeció el despliegue de la “comunidad escolar, funcionarios municipales, Carabineros, la PDI y la propia familia”, con quienes —dijo— trabajaron “con mucha ansiedad, con mucha angustia” durante la búsqueda.

Opinión de la carrera presidencial

En paralelo, Bellolio abordó temas políticos nacionales. Rechazó la idea de un quiebre en Chile Vamos y aseguró que algunos “están más bien pensando en el obituario” de la coalición.

Defendió que el bloque ha sido clave para impulsar leyes de seguridad y afirmó que lo prioritario es ganar la segunda vuelta y luego “gobernar en unidad”.

Sobre la decisión del candidato José Antonio Kast de no asistir a debates presidenciales, el alcalde planteó que es una estrategia válida: “Es perfectamente legítimo que cada uno quiera acercarse a la ciudadanía de distintas maneras”, comentó.