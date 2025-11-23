;

“Lo importante es que está con su familia”: Jaime Bellolio valora hallazgo de Kytzia Zamora y agradece despliegue en su búsqueda

El alcalde de Providencia, comuna al cual pertenece el colegio de la escolar que estaba desaparecida hasta este sábado, resaltó la coordinación con la comunidad policías y equipos municipales.

Martín Neut

Diana Copa

Alcalde de Providencia, Jaime Bellolio

Alcalde de Providencia, Jaime Bellolio / Lukas Solis / AgenciaUNO

El alcalde de Providencia, Jaime Bellolio, valoró la aparición de Kytzia Zamora, estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, quien fue ubicada este sábado tras tres días de búsqueda en la Región Metropolitana.

La adolescente había sido vista por última vez el miércoles 19 de noviembre, luego de salir de su establecimiento educacional en Providencia.

Revisa también:

ADN

Bellolio destacó que lo esencial es que la joven ya está con sus cercanos. “Lo primero y más importante es que hoy día Kytzia ya está con su familia”, señaló, subrayando que la municipalidad pondrá a disposición apoyo académico y psicosocial.

Añadió que “no íbamos a descansar hasta poder encontrarla” y agradeció el despliegue de la “comunidad escolar, funcionarios municipales, Carabineros, la PDI y la propia familia”, con quienes —dijo— trabajaron “con mucha ansiedad, con mucha angustia” durante la búsqueda.

Opinión de la carrera presidencial

En paralelo, Bellolio abordó temas políticos nacionales. Rechazó la idea de un quiebre en Chile Vamos y aseguró que algunos “están más bien pensando en el obituario” de la coalición.

Defendió que el bloque ha sido clave para impulsar leyes de seguridad y afirmó que lo prioritario es ganar la segunda vuelta y luego “gobernar en unidad”.

Sobre la decisión del candidato José Antonio Kast de no asistir a debates presidenciales, el alcalde planteó que es una estrategia válida: “Es perfectamente legítimo que cada uno quiera acercarse a la ciudadanía de distintas maneras”, comentó.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad