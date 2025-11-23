Con hat trick de Eze: Arsenal aplasta al Tottenham y sigue a paso firme en la Premier League

El fútbol no se detiene y este fin de semana en el que volvieron las competencias de clubes, la liga inglesa nos ofreció varios partidos interesantes con mucho para analizar.

Uno de esos fue nada más y nada menos que el Derby de Londres entre Arsenal y Tottenham, quienes se vieron las caras en la fecha 12 de la Premier League.

Los ‘Gunners’ se hicieron fuertes en el Emirates Stadium y tuvieron una fiesta total frente a su gente, celebrando una goleada de 4-1 que los mantiene como favoritos al título.

La apertura de la cuenta llegó a los 36 minutos en los pies de Leandro Trossard, quien controló de buena forma un pase largo de Mikel Merino al área, aguantó, giró y, mientras caía, sacó un ajustado zurdazo que entró muy esquinado.

Poco antes del entretiempo, a los 41 minutos, Eberechi Eze convirtió el segundo tras recibir un pase de Declan Rice en la entrada del área y avanzar un par de metros sacándose a los rivales de encima y rematando muy tapado pero de forma precisa y certera dejando sin opción al portero.

Ya en el segundo tiempo, a los 46 minutos, Eze repitió como goleador marcando el tercero, esta vez definiendo en la entrada del área con un remate muy ajustado tras la asistencia de Jurriën Timber.

Los visitantes reaccionaron de una forma muy particular con un gol inolvidable convertido por Richarlison a los 55 minutos, sorprendiendo a todos con un disparo de mitad de cancha, apenas pasando el círculo central luego de ver mal parado a David Raya.

Más tarde, a los 76 minutos, Eberechi Eze consiguió su hat trick, esta vez definiendo de derecha, una vez más en la entrada del área, luego de un pase al medio por parte de Trossard.