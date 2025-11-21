Este viernes, en conferencia de prensa, Manuel Pellegrini volvió a responder preguntas sobre su futuro y los dos escenarios que se le presentan: renovar con el Real Betis o intentar llegar a la banca de la selección chilena.

Al “Ingeniero” le consultaron si la prioridad la tiene su actual club o La Roja. “Las dos partes son muy importantes para mí. Hoy estoy muy comprometido en el Betis, ya son 5 años en el club, y también hay una selección de mi país que tiene que decidir muchas cosas”, respondió el técnico nacional.

Además, remarcó: “Mi prioridad es ganar el partido contra Girona el día domingo y ya veremos el futuro cómo se va desarrollando. Son temas largos que no son fáciles aclarar en una conferencia de prensa”.

Manuel Pellegrini también aprovechó la ocasión para desmentir las informaciones de la prensa española sobre su posible renovación en Real Betis. “El 90% de las informaciones que han salido no son verídicas, ni en cifras, ni en cantidades, ni en tiempo”, afirmó.

Eso sí, el entrenador chileno reconoció que está en conversaciones con la dirigencia “bética” para resolver su situación en el club. “Siempre estamos en conversaciones con la directiva y ojalá que esto se solucione de la mejor manera posible para ambas partes”, comentó.

“Hay muchas cosas que conversar antes de renovar un contrato. En eso estamos con la directiva. En el momento adecuado veremos cuál es la solución para que ambas partes queden conformes”, concluyó.