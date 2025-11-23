Querida notera de CHV estaría saliendo con popular alcalde: estas imágenes confirmarían su amor

Hace rato los rumores suenan fuerte. Y ahora, una serie de imágenes confirmarían lo que era un secreto a voces: el nuevo romance de la periodista Daniela Muñoz, notera de CHV.

La joven estaría saliendo nada menos que con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Una situación de la que dio cuenta hace algún tiempo el sitio Infama, y que ahora prácticamente confirmada por ella, al compartir unas instantáneas donde se les ve de los más juntos.

Las fotos de Dani Muñoz y el alcalde

“Hoy nos tocaron dos matrimonios hermosos de queridos grandes amigos. Todo 20/10”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

Ampliar

Es que la pareja asistió, efectivamente, a dos bodas, hecho que decidió documentar la reportera, mostrando lo bien que lo pasaron.