;

FOTOS. Querida notera de CHV estaría saliendo con popular alcalde: estas imágenes confirmarían su amor

Daniela Muñoz, la periodista más llamativa de Contigo en la Mañana, estaría viviendo un intenso romance.

Soledad Reyes

Querida notera de CHV estaría saliendo con popular alcalde: estas imágenes confirmarían su amor

Hace rato los rumores suenan fuerte. Y ahora, una serie de imágenes confirmarían lo que era un secreto a voces: el nuevo romance de la periodista Daniela Muñoz, notera de CHV.

La joven estaría saliendo nada menos que con el alcalde de Independencia, Agustín Iglesias.

Una situación de la que dio cuenta hace algún tiempo el sitio Infama, y que ahora prácticamente confirmada por ella, al compartir unas instantáneas donde se les ve de los más juntos.

Las fotos de Dani Muñoz y el alcalde

“Hoy nos tocaron dos matrimonios hermosos de queridos grandes amigos. Todo 20/10”, escribió la comunicadora en sus redes sociales.

ADN

Es que la pareja asistió, efectivamente, a dos bodas, hecho que decidió documentar la reportera, mostrando lo bien que lo pasaron.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad