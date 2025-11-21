Teletón 2025: Revelan todos los bloques y artistas que tendrá la cruzada solidaria

La Teletón 2025 comienza a tomar forma, Y este jueves se reveló el programa que tendrá la cruzada solidaria, con sus diferentes bloques.

Seis segmentos en total que tendrán varias sorpresas. Y donde distintos artistas se irán sumando a las 27 horas de amor.

Por ejemplo, en el primer bloque, de 22 horas a 2 de la mañana, Cristián Castro, Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares serán parte de los cantantes que deslumbrarán con sus voces en el teatro.

Mientras, en el trasnoche varios famosos bailarán, liderados por personajes como Gala Caldirola, Skar Labra, Cata Days y Esteban Paredes.

Junto a esto, la madrugada también revelará el esperado sketch de La Oficina del Jappening, donde estarán María Luisa Godoy como Gertrudis, Martín Cárcamo como Canitrot y Luis Slimming como el Señor Zañartu.

Don Francisco vuelve a la música

Así, tras una intensa noche, la mañana traerá el clásico Desayuno de Chile en Quinta Normal, para luego encantar a los más pequeños con el payaso Plim Plim y el show de Lara Campos.

Posteriormente, habrá un karting con famosos desde Sierra Gorda, y en el Teatro Teletón, Don Francisco se sumará a Zúmbale Primo para cantar juntos.

En tanto, en redes sociales la Digitón también sorprenderá, con un segmento el día sábado llamado Fiebre de Corpóreos, donde estos tendrán que bailar como los famosos del estelar de CHV.

Y finalmente, en el Estadio Nacional, Myriam Hernández, Paulina Rubio, Ana Torroja y Pablo Alborán animarán la clausura de la jornada solidaria, que este 2025 busca poder alcanzar nuevamente la esperada meta.