;

Teletón 2025: Revelan todos los bloques y artistas que tendrá la cruzada solidaria

La cita del 28 y 29 de noviembre ya tiene segmentos listos y una gran batería de intérpretes que animarán las 27 horas de amor.

Soledad Reyes

Teletón 2025: Revelan todos los bloques y artistas que tendrá la cruzada solidaria

La Teletón 2025 comienza a tomar forma, Y este jueves se reveló el programa que tendrá la cruzada solidaria, con sus diferentes bloques.

Seis segmentos en total que tendrán varias sorpresas. Y donde distintos artistas se irán sumando a las 27 horas de amor.

Por ejemplo, en el primer bloque, de 22 horas a 2 de la mañana, Cristián Castro, Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares serán parte de los cantantes que deslumbrarán con sus voces en el teatro.

Mientras, en el trasnoche varios famosos bailarán, liderados por personajes como Gala Caldirola, Skar Labra, Cata Days y Esteban Paredes.

Junto a esto, la madrugada también revelará el esperado sketch de La Oficina del Jappening, donde estarán María Luisa Godoy como Gertrudis, Martín Cárcamo como Canitrot y Luis Slimming como el Señor Zañartu.

Don Francisco vuelve a la música

Así, tras una intensa noche, la mañana traerá el clásico Desayuno de Chile en Quinta Normal, para luego encantar a los más pequeños con el payaso Plim Plim y el show de Lara Campos.

Posteriormente, habrá un karting con famosos desde Sierra Gorda, y en el Teatro Teletón, Don Francisco se sumará a Zúmbale Primo para cantar juntos.

En tanto, en redes sociales la Digitón también sorprenderá, con un segmento el día sábado llamado Fiebre de Corpóreos, donde estos tendrán que bailar como los famosos del estelar de CHV.

Y finalmente, en el Estadio Nacional, Myriam Hernández, Paulina Rubio, Ana Torroja y Pablo Alborán animarán la clausura de la jornada solidaria, que este 2025 busca poder alcanzar nuevamente la esperada meta.

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad