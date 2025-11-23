Segunda vuelta presidencial: según Cadem, así se dividirían los votos de Parisi entre Jara y Kast

Una nueva encuesta Cadem reveló que José Antonio Kast abre la segunda vuelta presidencial con una ventaja significativa frente a Jeannette Jara.

El candidato del Frente Social Cristiano alcanza un 58% en base 100 de intención de voto, mientras que la abanderada del oficialismo llega al 42%, en un escenario donde un 20% declara que no votaría, no sabe o no responde.

Además, un 62% considera que Kast será el próximo Presidente de Chile, frente al 28% que proyecta un triunfo de Jara.

El estudio también profundiza en los atributos que la ciudadanía considera más relevantes para liderar el país. Entre ellos destacan la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, la posibilidad de impulsar reformas sociales y el manejo económico.

⏺️#Cadem @joseantoniokast se perfila como un candidato “capaz de enfrentar la delincuencia y el narcotráfico” (53%), “capaz de resolver los problemas de inmigración” (53%), “con autoridad y liderazgo” (52%) y que “podrá hacer cambios radicales” (51%), entre otros pic.twitter.com/ZMzv4olpw3 — Cadem_cl (@Cadem_cl) November 23, 2025

En estas áreas, Kast aparece mejor evaluado: es visto como un candidato con autoridad, liderazgo, capacidad de crecimiento económico y herramientas para abordar la crisis de seguridad. Jara, en tanto, sobresale en características personales como cercanía, carisma, simpatía y tolerancia frente a la diversidad.

¿Para dónde van los votos de Parisi?

Recién en la segunda parte del informe se detalla cómo se redistribuyen las preferencias provenientes de las otras candidaturas.

Según Cadem, entre quienes votaron por Franco Parisi, un 34% apoyaría ahora a Kast, 22% se inclinaría por Jara y un 44% aún no define su postura.

El escenario es distinto entre los votantes de Johannes Kaiser, donde un 92% migraría hacia Kast. Por otro lado,

los electores de Evelyn Matthei se dividen entre un 60% para Kast y un 21% para Jara, mientras que el resto no responde o sigue indeciso.

Con estos datos, Cadem perfila una segunda vuelta marcada por una ventaja clara del candidato de las derechas, pero también por un volumen importante de indecisos que podría influir en el resultado final.