Segunda vuelta presidencial: según Cadem, así se dividirían los votos de Parisi entre Jara y Kast

El estudio llega tras la primera vuelta del pasado 16 de noviembre.

Nelson Quiroz

Agencia Uno

Agencia Uno

Una nueva encuesta Cadem reveló que José Antonio Kast abre la segunda vuelta presidencial con una ventaja significativa frente a Jeannette Jara.

El candidato del Frente Social Cristiano alcanza un 58% en base 100 de intención de voto, mientras que la abanderada del oficialismo llega al 42%, en un escenario donde un 20% declara que no votaría, no sabe o no responde.

ADN

Además, un 62% considera que Kast será el próximo Presidente de Chile, frente al 28% que proyecta un triunfo de Jara.

ADN

El estudio también profundiza en los atributos que la ciudadanía considera más relevantes para liderar el país. Entre ellos destacan la capacidad para enfrentar la delincuencia y el narcotráfico, la posibilidad de impulsar reformas sociales y el manejo económico.

En estas áreas, Kast aparece mejor evaluado: es visto como un candidato con autoridad, liderazgo, capacidad de crecimiento económico y herramientas para abordar la crisis de seguridad. Jara, en tanto, sobresale en características personales como cercanía, carisma, simpatía y tolerancia frente a la diversidad.

¿Para dónde van los votos de Parisi?

Recién en la segunda parte del informe se detalla cómo se redistribuyen las preferencias provenientes de las otras candidaturas.

Según Cadem, entre quienes votaron por Franco Parisi, un 34% apoyaría ahora a Kast, 22% se inclinaría por Jara y un 44% aún no define su postura.

El escenario es distinto entre los votantes de Johannes Kaiser, donde un 92% migraría hacia Kast. Por otro lado,

los electores de Evelyn Matthei se dividen entre un 60% para Kast y un 21% para Jara, mientras que el resto no responde o sigue indeciso.

Con estos datos, Cadem perfila una segunda vuelta marcada por una ventaja clara del candidato de las derechas, pero también por un volumen importante de indecisos que podría influir en el resultado final.

ADN Radio
