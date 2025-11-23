Esta mañana el gerente general de Metro de Santiago, Felipe Bravo, junto con la alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino, encabezaron el cierre de la campaña Tejiendo Red, que consistió en la unión de más de 500 mantas gigantes con rombos de lana .

En la ocasión, se formó una elipse humana conformada por cerca de 100 personas, que rodeó tres rombos de 15 metros de largo por 8 metros de ancho cada uno.

Estos rombos estaban compuestos por 500 mantas de lana que a su vez estaban hechas por 8.500 rombos pequeños que fueron recibidos por cientos de personas que se sumaron a la campaña del tejido.

“Un acto colaborativo sin precedentes”

Desde el Estadio Nacional, donde se desarrolló la instancia, Felipe Bravo detalló que la campaña Tejiendo Red “contó con la participación de cientos de personas de todo Chile en un acto colaborativo sin precedentes”.

“Son 8.500 rombos tejidos que se transformarán en mantas que serán entregadas como obsequio a todos los bebés nacidos el 15 de septiembre de 2025 , fecha de nuestro aniversario número 50”, añadió.

En la actividad participaron vecinas tejedoras de Quinta Normal, Estación Central y Maipú, junto con las integrantes del fan club de Chayanne, conocido como “Las Chicas de Calipso”.