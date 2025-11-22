Durante este sábado, la Policía de Investigaciones confirmó que Kytzia Zamora, estudiante de 15 años del Liceo Carmela Carvajal, fue encontrada tras tres días de intensa búsqueda en la región Metropolitana.

La adolescente había sido vista por última vez el miércoles 19 de noviembre, cuando salió de su colegio en Providencia.

Desaparición de Kytzia Zamora Ampliar

En las primeras diligencias, la familia reportó que el teléfono de la joven apareció dentro de una bolsa y que el GPS del dispositivo marcaba una última ubicación en calle Elena Blanco. A eso se sumaron registros posteriores de su tarjeta de transporte en las comunas de La Cisterna y Ñuñoa, lo que amplió el radio de rastreo.

La comunidad escolar se organizó rápidamente. Compañeras de curso, apoderados y docentes formaron grupos de búsqueda en distintos puntos de la capital, mientras la Municipalidad de Providencia dispuso apoyo logístico y seguridad para colaborar con las labores.

Tras confirmarse su ubicación, el alcalde Jaime Bellolio difundió un mensaje agradeciendo el trabajo conjunto. “Quiero agradecer a toda la comunidad de Providencia y particularmente al Carmela Carvajal por la ayuda durante estos días. Ella es parte de nuestra comunidad y teníamos que encontrarla”, señaló. El jefe comunal agregó que la prioridad ahora es que la estudiante pueda reencontrarse con su familia y recibir acompañamiento.

La PDI no entregó más detalles sobre el lugar exacto del hallazgo ni el estado en que fue encontrada, pero informó que la adolescente ya está bajo resguardo y se realizan las diligencias correspondientes para establecer qué ocurrió desde el momento de su desaparición.