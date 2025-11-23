;

Control migratorio: ministro Cordero dice que recursos militares están “a full capacidad” en pasos fronterizos del norte

En esa línea, el titular del Ministerio de Seguridad Pública dijo que “por eso (el Gobierno) ha estado invirtiendo de un modo muy significativo en inversión tecnológica”.

El ministro de Seguridad Pública, Luis Cordero, abordó la crisis migratoria presente en la macrozona norte del país, donde las Fuerzas Armadas y las instituciones de Orden y Seguridad Pública se encuentran desplegadas en áreas claves.

En entrevista con Chilevisión, el secretario de estado se refirió a los pasos fronterizos: “Estamos trabajando a full capacidad. No hay cómo poner más militares en la frontera norte sin sacarlos de otro lado”.

“Por eso (el Gobierno) ha estado invirtiendo de un modo muy significativo en inversión tecnológica”, añadió, recordando que “también tenemos despliegue en la macrozona sur”.

“Sostener el despliegue en la frontera”

En ese sentido, Luis Cordero comentó que “por eso alerto en este tipo de cosas, porque en general, para abordar la situación de la macrozona norte, más bien existen acuerdos”.

Sin embargo, agregó, “desde el punto de vista de política pública, más o menos se han estado haciendo todas las inversiones necesarias para poder sostener el despliegue en la frontera”.

