VIDEOS. La zaga de Peñarol expone a Brayan Cortés en la ida de la final por el título del fútbol uruguayo
Peñarol se las arregló para igualar la ida tras ir perdiendo 2-0 ante Nacional, ambos tantos con responsabilidad de la defensa “manya”.
Peñarol y Nacional protagonizaron este domingo la ida de la final por el título del fútbol en Uruguay.
En el “Campeón del Siglo”, Brayan Cortés fue titular en el cuadro local, que llegó a esta definición tras ganar el torneo de Clausura.
Revisa también:
Sin embargo, el portero chileno poco pudo hacer en el inicio del encuentro ante el “Bolso”.
Todo tomando en cuenta que, a los 10 minutos, quedó expuesto ante una mala salida de su zaga y Juan de los Santos lo batió con facilidad para abrir la cuenta.
Javier Méndez siguió ahondando en las fallas defensivas de Peñarol, pues, al minuto 37, pifió clamorosamente para permitir la arremetida goleadora de Gonzalo Carneiro, quien batió a Brayan Cortés para el 2-0.
Sin embargo, en los descuentos del primer lapso, Matías Arezo descontó para mantener la esperanza en Peñarol, que con el ímpetu de sus hinchas en tribuna llegó al empate luego de un remate de Leonardo Fernández que contó con la complicidad de Luis Mejía.
Javier Méndez completó su tarde de terror al terminar expulsado a los 75 minutos, pero Peñarol logró resistir con tal de aguantar el 2-2 final.
El título del fútbol uruguayo se definirá el próximo domingo 30 de noviembre, en el Gran Parque Central.
Sigue a ADN.cl en Google Discover
Recibe nuestros contenidos directamente en tu feed.