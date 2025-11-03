Brayan Cortés festeja su segundo título en cuatro días con Peñarol / Mundo Carbonero

Brayan Cortés vive días dulces en Peñarol, donde ha podido ya rápidamente cosechar triunfos y consolidarse como titular.

El arquero nacional ya había conseguido a mitad de semana su primer título con el “Manya” al ganar la Copa Uruguay luego de imponerse en la final a Plaza Colonia.

Solo cuatro días después de su primera vuelta olímpica en tierras charrúas, Brayan Cortés volvió a festejar, ahora al abrochar la obtención del Torneo de Clausura.

El exseleccionado nacional fue titular en el duelo donde Peñarol aseguró el título tras imponerse a Defensor Sporting.

Si bien Diego Abreu comenzó batiendo al chileno para abrir la cuenta a los cuatro minutos, el carbonero revirtió el marcador con doblete de Lucas Hernández, llegando a 32 puntos, haciéndose inalcanzable para Montevideo City y Nacional a una fecha del final.

“Me han tocado partidos muy buenos y algunos malos. Dimos vuelta la página y el equipo está fuerte”, aseguró Brayan Cortés tras festejar su segundo título con Peñarol.

Lo que viene para Brayan Cortés

De cara al cierre de temporada, Peñarol ahora buscará el título absoluto de la temporada en Uruguay.

¿Cómo se define? Al ganar el Clausura, deberán jugar una llave a partido único con el vencedor del Apertura, Liverpool. Quien se imponga, buscará el trofeo ante el puntero de la tabla anual, que de momento es Nacional.

Sin embargo, Peñarol aún puede quedar líder de dicha clasificación a falta de una fecha para el final del Clausura. Dependiendo de cómo se de el desarrollo, Brayan Cortés aún podría sumar un tercer título en su temporada debut en Uruguay.