VIDEO. El golazo de Fernando Cornejo por Liga Deportiva de Quito en el clásico ante Barcelona
Antes del minuto de juego, el volante chileno sumó su segundo tanto seguido ante los de Guayaquil.
Fernando Cornejo se transformó este domingo en figura para la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que enfrentó a Barcelona en uno de los clásicos del fútbol de Ecuador.
El volante chileno fue titular en la visita al Monumental Isidro Romero de Guayaquil y destacó rápidamente.
Esto pues tardó menos de un minuto en abrir la cuenta en favor del elenco que dirige Tiago Nunes.
A los 35 segundos, Fernando Cornejo capturó un rebote y remató con una espectacular volea para el 1-0 de Liga Deportiva Universitaria de Quito.
El ex Palestino ya se ha especializado en anotarle a Barcelona, pues les había convertido en la última ve que se enfrentaron, en julio, tanto que les significó el triunfo.
Por ahora, el bombazo de Fernando Cornejo no le alcanza a LDU, pues Barcelona logró igualar antes del entretiempo.
