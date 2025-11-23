El golazo de Fernando Cornejo por Liga Deportiva de Quito en el clásico ante Barcelona / Twitter @LDU_Oficial

Fernando Cornejo se transformó este domingo en figura para la Liga Deportiva Universitaria de Quito, que enfrentó a Barcelona en uno de los clásicos del fútbol de Ecuador.

El volante chileno fue titular en la visita al Monumental Isidro Romero de Guayaquil y destacó rápidamente.

Esto pues tardó menos de un minuto en abrir la cuenta en favor del elenco que dirige Tiago Nunes.

A los 35 segundos, Fernando Cornejo capturó un rebote y remató con una espectacular volea para el 1-0 de Liga Deportiva Universitaria de Quito.

El ex Palestino ya se ha especializado en anotarle a Barcelona, pues les había convertido en la última ve que se enfrentaron, en julio, tanto que les significó el triunfo.

Por ahora, el bombazo de Fernando Cornejo no le alcanza a LDU, pues Barcelona logró igualar antes del entretiempo.