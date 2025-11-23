;

VIDEO. La U sigue en racha, vence a O’Higgins en Rancagua y continúa en la pelea por el “Chile 2″

El elenco universitario laico logró sobreponerse a jugar la media hora final con 10 jugadores y se llevó un valioso triunfo desde El Teniente.

Carlos Madariaga

La U sigue en racha, vence a O’Higgins en Rancagua y continúa en la pelea por el “Chile 2″ / ERNESTO GUEVARA/AGENCIA UNO

Este domingo, en el estadio Codelco El Teniente, la U de Chile extendió su racha victoriosa de partidos al sumar su tercer triunfo en el Campeonato Nacional 2025, ahora en un decisivo encuentro ante O’Higgins.

El partido arrancó con muchas emociones, con Lucas Di Yorio provocando la reacción de Omar Carabalí a los dos minutos; y con Martín Sarrafiore dilapidando una chance clara en plena área chica a los 10 minutos.

Conforme transcurrió el encuentro, ambos elencos fueron bastante dinámicos, impidiendo que las marcas en el mediocampo pesaran. Fue así como los dos equipos tuvieron tiros en los tubos.

Al minuto 16, Bryan Rabello ensayó un centro que se estrelló en el horizontal, mientras que, a los 21 minutos, Lucas Di Yorio clavó un zapatazo en el poste izquierdo de los celestes.

Fue así cuando, al minuto 24, Maximiliano Guerrero capturó una bola suelta en la zaga local para abrir la cuenta en favor del elenco azul.

Más allá del desequilibrio, las ocasiones se sucedieron, con Di Yorio desperdiciando otra chance al cierre del primer tiempo, misma situación que vivió Maximiliano Romero.

En el segundo lapso hubo una mayor disputa del balón por parte de ambos conjuntos, pero la U de Chile se vio desequilibrada luego de la expulsión de Matías Sepúlveda por doble tarjeta amarilla, dejando al cuadro azul con 10 jugadores durante la última media hora de juego.

Pese a la desventaja y al natural dominio que tuvo O’Higgins de ahí en más, el elenco universitario laico no sufrió en demasía, aun cuando los de Rancagua acumularon y acumularon delanteros.

Con chances de Felipe Faúndez y Francisco González, el “Capo de Provincia” intentó intimidar a la zaga azul, pero sin éxito, mientras que el ataque visitante procuró profundizar en contragolpes poco claros.

En los descuentos, Esteban Calderón tuvo el empate para O’Higgins, pero Gabriel Castellón contuvo el cabezazo a quemarropa.

Sin embargo, ayudado también por la expulsión de Felipe Faúndez, frenando el impulso local, la U de Chile logró abrochar el triunfo, alcanzando el tercer puesto, con 51 puntos, desplazando de dicho lugar a los rancagüinos, y situándose a tres unidades de la UC en la batalla por el “Chile 2″, a falta de dos fechas para el final del torneo.

