¿Con factura para La Roja? Fabián Hormazábal sale lesionado en la visita de la U a Rancagua / Sebastián Oria

La U de Chile libra una batalla en El Teniente ante O’Higgins con tal de mantener sus chances de ir por el “Chile 2″, lugar que da el cupo a la fase de grupos de la Copa Libertadores.

Sin embargo, el elenco azul vio complicadas sus aspiraciones a los pocos minutos de comenzado el choque en Rancagua.

Esto considerando que apenas transcurrían 15 minutos cuando Fabián Hormazábal fue reemplazado por lesión.

El lateral de la U de Chile padeció problemas musculares que le impidieron continuar en la cancha, siendo reemplazado por Ignacio Tapia.

¿Pudo ser factor la selección chilena? Todo tomando en cuenta que Fabián Hormazábal estuvo en la gira por Rusia, donde jugó todo el encuentro ante los euroasiáticos, pero fue suplente contra Perú. Eso, sumado al desgaste del largo viaje de regreso.

Habrá que esperar los exámenes de este lunes para saber el grado de la lesión del lateral de la U de Chile.