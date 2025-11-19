;

VIDEO. Una final por el “Chile 2″: O’Higgins recibe a la Universidad de Chile por el Campeonato Nacional 2025

El ‘Capo de Provincia’ y los azules se miden en un partidazo en Rancagua. Transmite ADN Deportes.

Gonzalo Miranda

La Liga de Primera 2025 está de regreso tras el último receso de la Selección Chilena en sus amistosos en Rusia. La jornada 28 arranca este viernes con tres partidos en paralelo, pero uno de los duelos claves de la fecha se jugará en Rancagua.

O’Higgins y la Universidad de Chile juegan una verdadera “final” por el Chile 2 que, de momento, lo tiene la Universidad Católica.

El ‘Capo de Provincia’ está tercero con 50 puntos, a uno de los ‘cruzados’, por lo que ganar en su casa, ante los universitarios, es vital para seguir luchando por el cupo directo a Copa Libertadores 2026.

Sin embargo, al frente tendrá a un “León” herido que, sin Campeonato Nacional y sin Copa Sudamericana, solo aspira, como premio de consuelo, quedarse con ese “Chile 2″. Están cuartos con 48 puntos y deben ganar para seguir vivos en la pelea con la UC.

O’Higgins vs. La U, en vivo, en directo, online, y TV

El partido entre O’Higgins y la Universidad de Chile, lo podrás escuchar en vivo y directo junto a la transmisión y relato de ADN Deportes. También puedes seguirlo online a través de todas las plataformas de ADN.cl.

En TV, lo podrás ver en las pantallas de TNT Sports.

Recuerda que toda la acción de la Liga de Primera 2025 lo puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Domingo 23 de noviembre

  • 18:00 hrs | O’Higgins vs. Universidad de Chile Estadio El Teniente

El partido de la primera rueda

