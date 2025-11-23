El Gran Premio de Las Vegas en La Fórmula 1, que resultó con Max Verstappen como el flamante ganador, dejó varias cosas para analizar más allá de las posiciones al término de la carrera.

Tras el desenlace de la competencia, y como suele suceder cada fin de semana, Franco Colapinto se robó los focos de atención de los medios sudamericanos.

Más allá de su desempeño en la pista, el argentino hizo ruido por su contundente crítica a la gestión de la organización por el lanzamiento de fuegos artificiales.

El piloto expresó su descontento por el ruido excesivo de la pirotecnia y todo lo que ello conlleva, además de cuestionar el gasto que puede significar esa inversión.

Además, los lanzaron justo en el momento cuando se dispuso a hablar en zona mixta, lo que dificultó su conversación con la prensa: “No te escucho nada, boludo”, reclamó visiblemente molesto.

“Hay perros... los animales. Son las 10 de la noche. Se creen que es Navidad. Sabés lo que valen los fuegos artificiales. La guita que se gastan en esa pelotudez”﻿, complementó.

pic.twitter.com/umhJ5wPjg2 — Alpine ARG 🇦🇷 (@AlpineArg_) November 23, 2025

En cuanto a su desempeño en el circuito, Colapinto (Alpine) terminó 15º en una carrera que estuvo marcada por el estado de su auto que no lo acompañó.

“Fue una carrera frustrante. Fui muy lento toda la carrera. Tuve cero grip. No se podía doblar el volante que se corría toda la parte de atrás. No sé si es todo de los daños que tenía o qué, pero la verdad fue un desastre el hoy el auto”﻿, comentó.

Su Alpine, que sufrió un golpe en la largada tras un incidente con Gabriel Bortoleto (Kick Sauber), tuvo problemas para mantener adherencia y control, lo que impactó directamente en su rendimiento.

“Tenía cero grip toda la carrera atrás, no podía acelerar, no podía doblar con freno, combinar en la entrada porque se corría y cada vez que trataba de cargar la rueda trasera, se movía”﻿, agregó en conversación con ESPN.

Para concluir su análisis, Franco fue categórico en reconocer que fue “una carrera mala, muy mala. Íbamos despacio, nada muy positivo”﻿.