;

FOTOS. Bus de Universidad de Chile fue apedreado en Rancagua en la previa del partido contra O’Higgins

Además, en horas de las madrugadas se registró el lanzamiento de pirotecnia ruidosa.

José Campillay

Archivo - Referencial

Archivo - Referencial

Un nuevo episodio de violencia se registró en el marco de nuestro fútbol chileno. Universidad de Chile fue víctima de un ataque con piedras la mañana de este domingo 23 de noviembre en la previa al partido frente a O’Higgins en Rancagua.

El bus que trasladaba al equipo fue apedreado mientras se encontraba estacionado en el hotel de concentración de la delegación azul, en la regional, generando un ambiente hostil de cara al duelo agendado para las 18:00 horas.

Revisa también:

ADN

Según informó la institución universitaria, el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo, causando daños en el parabrisas.

Además, cercano a las 04:00 am, se registró el lanzamiento de pirotecnia ruidosa en las afueras del hotel, lo que agudizó un clima de tensión entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Por el momento no se ha informado sobre acciones mayores, decisiones específicas, ni comunicados más allá de notificar los hechos.

ADN

Contenido patrocinado

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Gana un auto y $5 millones con el concurso navideño de RadioActiva: Revisa aquí cómo participar

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Bolsos East-West: el nuevo favorito de la moda

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: &#039;Un sueño hecho realidad&#039;

Chappell Roan revela que icónica prenda que usó fue un homenaje a Lady Gaga: 'Un sueño hecho realidad'

&#039;La música para Juan Gabriel era su vida&#039;: Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

'La música para Juan Gabriel era su vida': Revelan cómo el artista escribió más de 1800 canciones a lo largo de su carrera

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

MET Gala 2026 revela su nueva temática: “Costume Art” redefine el vínculo entre moda y arte

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

Con solamente 21 años, Katteyes hace historia y se transforma en la primera chilena en alcanzar importante récord

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

¡Molotov regresa a Chile! El Festival Santiago Rocks anuncia su parrilla completa de artistas y lugar del concierto

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

CONCURSO: Participa por entradas dobles para Cazzu en Chile 2025

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: &#039;Parece que no estaba tan rico&#039;

Participante de Fiebre de Baile protagoniza incómodo momento: 'Parece que no estaba tan rico'

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

¡Se viene la Gala Pudahuel con Emmanuel, Lucero, Yuri y Mijares! Revisa cuántas entradas quedan disponibles y sus precios

El siguiente artículo se está cargando

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad