Un nuevo episodio de violencia se registró en el marco de nuestro fútbol chileno. Universidad de Chile fue víctima de un ataque con piedras la mañana de este domingo 23 de noviembre en la previa al partido frente a O’Higgins en Rancagua.

El bus que trasladaba al equipo fue apedreado mientras se encontraba estacionado en el hotel de concentración de la delegación azul, en la regional, generando un ambiente hostil de cara al duelo agendado para las 18:00 horas.

Según informó la institución universitaria, el incidente ocurrió durante la madrugada, cuando desconocidos lanzaron piedras contra el vehículo, causando daños en el parabrisas.

Además, cercano a las 04:00 am, se registró el lanzamiento de pirotecnia ruidosa en las afueras del hotel, lo que agudizó un clima de tensión entre los jugadores y el cuerpo técnico.

Por el momento no se ha informado sobre acciones mayores, decisiones específicas, ni comunicados más allá de notificar los hechos.